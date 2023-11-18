السبت 18 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

غدا انطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية بقنا

بيطري،فيتو
بيطري،فيتو

 تنطلق غدا الأحد الموافق 19 نوفمبر الجارى الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك بجميع مراكز محافظة قنا والقرى التابعة لها، في إطار خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية والتى تهدف إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية والمال العام.

من جانبه قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن الدولة تبذل جهودا حثيثة للاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة، والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين ودوره فى حماية الماشية والحفاظ عليها، مناشدًا المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، ومن ثم الحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأوضح الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، أنه من المقرر تحصين الحيوانات بلقاحىّ الحمى القلاعية وهما ( الثلاثى المتعدد – الثنائى ) أو لقاح الحمى القلاعية المدمج، بالإضافة إلى لقاح حمى الوادى المتصدع، مضيفا أنه سيتم تحصين العجول الصغيرة من عمر 3 أشهر بلقاح النيموباك مع لقاحىّ الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، على أن يتم التحصين بجرعة تنشيطية بعد شهر من إعطاء الجرعة الأولى، مؤكدا أن المديرية استعدت لتنفيذ الحملة من خلال توفير اللقاحات والكوادر البشرية، لافتا إلى أنه سيتم عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وتعريف المربين بهما وأعراض كل منهما ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية.

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أشرف الداودي محافظ قنا الحمى القلاعية والوادي المتصدع الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا قنا محافظ قنا

مواد متعلقة

أسعار الأسماك اليوم السبت 18-11-2023 في قنا

محافظ قنا يتفقد عددا من مشروعات الأمن الغذائي بالمعنا

محافظ قنا يعلن انطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية

محافظ قنا ومدير الأمن يشهدان مراسم قرعة الحج العلنية بالصالة المغطاة

الأكثر قراءة

إيلون ماسك يفاجئ مستخدمي إكس بطلب غريب بعد تعرضه للمقاطعة بسبب دعمه لغزة

مقتل الجنرال الدموي يصيب إسرائيل بالصدمة، عزرا ياشين المحرض على إبادة العرب

بعد وصوله لـ 48 جنيه، سعر السكر بالمعارض السلعية في مبادرة خفض الأسعار ونصيب الفرد منها

كولر يحسم صفقة الأهلي التبادلية في ملف عمر كمال عبد الواحد

ما هي قصة أصحاب السبت ولماذا سمي اليوم بهذا الاسم؟

"لجين" رفضت ارتداء المايوه، فاستبعدتها لجنة التحكيم من مسابقة ملكة جمال الكون (فيديو)

بعد قرار تعليق حركة البالون الطائر، تعرف على مطالب أصحاب الشركات المتضررة

والد نجم ليفربول: نجلي يحلم باللعب لبرشلونة

Advertisements

منوعات

المزيد

"لجين" رفضت ارتداء المايوه، فاستبعدتها لجنة التحكيم من مسابقة ملكة جمال الكون (فيديو)

جدل جديد حول "أبو الهول"، دراسة حديثة تزعم أن الرياح السريعة "نحتت" التمثال

قانون لمنع أكل لحم الكلاب في كوريا الجنوبية

ارتداها في معركة واترلو، 650 ألف دولار سعر قبعة نابليون

المزيد

خدمات

المزيد

ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 18-11-2023 في مصر

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 18-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت 18-11-2023

المزيد

انفوجراف

4 إجراءات يجب اتخاذها لترشيد استهلاك المياه (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي قصة أصحاب السبت ولماذا سمي اليوم بهذا الاسم؟

تفسير حلم شرب القهوة في المنام وعلاقته بتحسن العلاقة الزوجية وزيادة الرزق

من أذكار الصباح.. 25 دعاء تبدأ بها يومك تضمن لك خيري الدنيا والآخرة

المزيد
الجريدة الرسمية