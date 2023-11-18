أرباحه المتوقعة 100 مليون دولار، شاب يتحول من عامل نجارة إلى مليونير

من عامل نجارة يتقاضى أجرًا بسيطًا، تحول شاب أسترالي إلى صاحب شركة مشهورة لـتجارة الملابس الرياضية، تقدر أرباحها بعشرات الملايين من الدولارات.

علامة LSKD التجارية للملابس الرياضية

قام جيسون دانيال البالغ من العمر 36 عامًا، من "كوينزلاند"، بتأسيس علامة LSKD التجارية للملابس الرياضية، وشهدت أعماله منذ عام 2019، نجاحًا سريعًا مع ارتفاع الإيرادات السنوية من 1.6 مليون دولار إلى 76 مليون دولار، وهي في طريقها لتحقيق 100 مليون دولار في عام 2024.

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علامة LSKD التجارية، فيتو

وبدأ العديد من المشاهير أمثال هيلي بيبر وإميلي راتاجكوفسكي، بارتداء علامته التجارية، الأمر الذي أكسبها المزيد من الشهرة وجعلها واحدة من أكثر العلامات التجارية مبيعًا.

عامل نجارة

كان دانيال قد بدأ العمل في عام 2002 مع شركة Loose Kid Industries، عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا، كعامل نجارة متدرب، وفي عام 2007 اشترت له والدته علامة LKL التجارية.

أسس جيسون دانيال علامة تجارية ناجحة للملابس الرياضية، فيتو

وفي غضون سنوات من العمل الجاد، تمكن الشاب من إطلاق العلامة التجارية في السوق الأمريكية الضخمة، من خلال افتتاح قاعدة له في سان دييجو، في جنوب كاليفورنيا، والتي تغمرها أشعة الشمس، وتعد المكان المثالي لركوب الأمواج والتزلج على الجليد.

أول عملية شراء كبيرة

وقد ابتسم له الحظ في أول عملية شراء كبيرة له، حيث اشترى 1000 قميص فارغ ليطبع عليه شعاره.. ولحسن الحظ، بيعت كل هذه القمصان، واستخدم المال لشراء المزيد من الأسهم، وبدأ يتطور تدريجيًا.

ازدهار كبير لمبيعات الشركة، فيتو

ثم استثمر ثلاث حاويات شحن، وخلال النصف الأول من العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت العلامة التجارية، التي كانت لا تزال تحمل اسم LKI، تتقدم ببطء، قبل أن يقوم بتصميم موقع الويب الخاص بالشركة باستخدام “شوبفاي”.

نقطة التحول الجذري

كانت هذه هي نقطة التحول الجذري بالنسبة له، وبحلول عام 2016، كانت الشركة تنمو بمعدل 15 إلى 30% سنويًا.. وبحلول عام 2018، قام بتغيير علامته التجارية إلى LKSD.

أسس جيسون دانيال علامة تجارية ناجحة للملابس الرياضية، فيتو

بعدها مباشرة، شهدت الشركة ازدهارًا كبيرًا في تجارة الملابس الرياضية، حيث أصبحت واحدة من أكثر الشركات نجاحًا في هذا المجال، وفق صحيفة ديلي ميل البريطانية.