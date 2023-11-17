قيادي بحزب العدل: نحتاج إلى تغيير سلمي وديمقراطي وفريد زهران طريق النجاة

قال الدكتور فريد شوقي القيادي بحزب العدل: إن اختيار فريد زهران رئيسا للجمهورية هو طريق للنجاة، مؤكدا أن مصر تحتاج إلى تغيير سلمي وديموقراطي، و"زهران" هو الخيار الوحيد لنا.

أهمية إجراء تغيير في التوقيت الحالي

وتابع "شوقي": ورأينا الأداء السئ للحكومة الحالية، فليس هناك دولة تقوم إلا بالتعليم والمساواة، ووجود جهاز رقابي قوي على الأسعار في الأسواق، ومظلة تأمين صحي شامل، ولن يحدث شئ من هذا إلا بالتغيير.

وأضاف القيادي بحزب العدل: مطلوب منا التغيير، ونحن في حاجة إلى ذلك، وهذا هو التاريخ الذي نكتبه الآن، وعلينا أن نثق إننا أصحاب التغيير.

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وانعقد، اليوم، فاعليات المؤتمر الانتخابي المرشح الرئاسي فريد زهران بالبدرشين استكمالًا للعديد من المؤتمرات الانتخابية التي عقدت في عدد المنوفية، الاسكندرية، الفيوم، أسيوط، والجيزة.

وتستكمل الحملة جولتها بالعديد من المحافظات الأخري في الأيام القادمة، حيث لاقت جولات المرشح الانتخابي تفاعلًا من المواطنين وتلقت العديد من الأسئلة حول البرنامج الذي يستهدف في أولوياته الإصلاح الاقتصادي والسياسي.

من هو فريد زهران؟

فريد زهران من مواليد القاهرة 1957، وهو سياسي ومفكر اشتراكي ديمقراطي، وينتمي إلى عائلة سياسية كبيرة، فوالده سعد زهران ووالدته سميعة البرلسي أبرز قادة الحركة الطلابية في السبعينات، ومن قيادات الحركات الاحتجاجية والمعارضة الداعية للديمقراطية والعدل الاجتماعي في مصر من 1974 وحتى الآن.

بجانب ذلك فريد زهران هو أحد مؤسسي النشاط الأهلي، ويشغل منصب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بجانب كونه رئيس مجلس إدارة مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات.

كان فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قد أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية بعد تأييده من الهيئة العليا للحزب بنسبة 75% كما حصل فريد زهران على تزكية عشرين نائبا المطلوبة للترشح.

وتقدم فريد زهران بأوراقه للهيئة الوطنية للانتخابات واجتاز الكشف الطبي وجرى اعتماده مرشحا رئاسيا، واختار لاحقا “الشمس” رمزا انتخابيا ورقم 2 في كشوف الناخبين.