مسئولة الملف السياسي بحملة فريد زهران: نحتاج إلى إصلاح حقيقي في البلاد

قالت مريم عادل مسؤول الملف السياسى بحملة فريد زهران، إن هناك حاجة لإجراء تغيير في البلاد، بما يضمن إجراء إصلاح اقتصادي وسياسي حقيقي.

أهمية تغيير السياسات الاقتصادية والسياسية

وأكدت أن سعر الدولار تجاوز الـ 50 جنيها، كما تجاوز سعر كيلو السكر 50 جنيها أيضا، وكل السلع أسعارها ترتفع مع زيادة التضخم وتسجيل أرقام غير مسبوقة وأكثر من 40% من المصريين تحت خط الفقر.

وأوضحت مريم عادل أن هناك حاجة لتغيير السياسات الاقتصادية التي تدار بها الدولة، وجدولة الديون وجذب الاستثمارات وإتاحة فرص عمل للشباب بدلًا من البحث عن فرص عمل في الخارج واللجوء للهجرة غير الشرعية.

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وأكدت مريم ضرورة توفير فرص عمل حقيقية لذوي الاحتياجات الخاصة وليس مجرد نسبة في كل شركة، مطالبة الشعب بانتخاب من يستطيع تحقيق التغيير الحقيقي لصالح المواطنين.

وانعقد اليوم فاعليات المؤتمر الانتخابي المرشح الرئاسي فريد زهران بالبدرشين استكمالًا للعديد من المؤتمرات الانتخابية التي عقدت في عدد المنوفية، الاسكندرية، الفيوم، أسيوط، والجيزة.

وتستكمل الحملة جولتها بالعديد من المحافظات الأخرى في الأيام القادمة، حيث لاقت جولات المرشح الانتخابي تفاعلًا من المواطنين وتلقت العديد من الأسئلة حول البرنامج الذي يستهدف في أولوياته الإصلاح الاقتصادي والسياسي.

من هو فريد زهران؟

يذكر أن فريد زهران من مواليد القاهرة 1957، وهو سياسي ومفكر اشتراكي ديمقراطي، وينتمي إلى عائلة سياسية كبيرة، فوالده سعد زهران ووالدته سميعة البرلسي أبرز قادة الحركة الطلابية في السبعينات، ومن قيادات الحركات الاحتجاجية والمعارضة الداعية للديمقراطية والعدل الاجتماعي في مصر من 1974 وحتى الآن.

بجانب ذلك فريد زهران هو أحد مؤسسي النشاط الأهلي، ويشغل منصب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بجانب كونه رئيس مجلس إدارة مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات.

كان فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قد أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية بعد تأييده من الهيئة العليا للحزب بنسبة 75% كما حصل فريد زهران على تزكية عشرين نائبا المطلوبة للترشح.

وتقدم فريد زهران بأوراقه للهيئة الوطنية للانتخابات واجتاز الكشف الطبي وجرى اعتماده مرشحا رئاسيا، واختار لاحقا “الشمس” رمزا انتخابيا ورقم 2 في كشوف الناخبين.