السبت 18 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

تيم ألين عن فيلم TOY STORY 5: أتمني أن ينجح آندي في العثور على جميع ألعابه القديمة

TOY STORY، فيتو
TOY STORY، فيتو

 استديوهات ديزني، عبر الممثل تيم ألين، عن سعادته بعودة سلسلة أفلام TOY STORY، بجزء خامس، موضحا أنه متحمس للعب دور لعبة رائد الفضاء Lightyear، ورؤيه صديقه القديم الممثل توم هانكس، الذي يشاركه البطولة في سلسلة الأفلام الشهير.

وقال تيم آلين في تصريحات صحفية، أنه يرغب في أن يتتبع الجزء الجديد من فيلم  TOY STORY، قصة  آندي البالغ، وهو يحاول العثور على جميع ألعابه القديمة، ولم شملها لتقديمها لطفله.

 

تفاصيل جديدة عن الجزء الخامس لفيلم Toy Story

 كشفت تقارير صحفية، أن الجزء الخامس من سلسلة أفلام الرسوم المتحركة Toy Story، سيكون مختلفا تماما عن الأجزاء السابقة.

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وذكرت التقارير الصحفية، أن سلسلة أفلام الأنيميشن Toy Story، طالما كانت تركز في قصتها، على الأبطال الرئيسيين فقط، وهما وودي، وباز يطير، لكن الجزء الخامس من السلسلة، سيكون مختلفا، حيث سيسلط الضوء أكثر على الشخصيات الفرعية المحبوبة الأخرى في الفيلم، والتي ظهرت في الأجزاء السابقة.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة ديزني، بوب إيجر، عن إنتاج نسخة جديدة من فيلم الرسوم المتحركة الشهير، Toy Story، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه، الجزء الرابع للفيلم، في شباك التذاكر العالمي، حيث بلغت إيراداته أكثر من مليار دولار.

آشا أميرة ديزني الجديدة

في سياق متصل، تستعد ديزني لإصدار أحدث أفلامها للرسوم المتحركة ‘WISH’، والمقرر عرضه في صالات السينما بتاريخ ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣.

وطرحت استديوهات ديزني، التريلر الدعائي لفيلمها الأنيميشن الجديد، Wish، والذي يتضمن أول ظهور، لأميرة ديزني الجديدة، والتي تُدعى "آشا".

ووصلت مدة التريلر الدعائي، لـ دقيقة و٥٠ ثانية، وظهرت خلاله، أميرة ديزني الجديدة، “آشا”، التي تتميز ببشرة سمراء، وشعر أفرو طويل مجدل، فيما اختير اللون البنفسجي، ليكون لونا لفستانها.

نظام رسم جديد

وكشف المخرجان كريس باك وفون فيراسونثورن، تفاصيل جديدة عن فيلم الإنيميشن Wish، المخصص للاحتفال بمرور ١٠٠ عام على إنشاء شركة الرسوم المتحركة ديزني.

وأوضح المخرجان في تصريحات صحفية، أنهما سيستخدمان أسلوب رسم غير مسبوق في الإنيميشن، خلال العمل على إنتاج فيلم Wish، حيث سيجمعان بين أسلوب الألوان المائية مع CG، وقال كريس باك: "تابعنا الأسلوب الفني الذي ألهم والت ديزني، وما دفعه إلى صنع شخصية بياض الثلج، وحاولنا تكييف ذلك مع التكنولوجيا الحديثة التي لدينا اليوم".

موعد عرض فيلم Wish

ومازالت استديوهات ديزني، تعمل على فيلم "Wish"، وهو فيلم إنميشين سيحتفل بمرور 100 عام على استوديوهات ديزني للرسوم المتحركة، سنستكشف من خلال فيلم "WISH" النجوم التي حققت العديد من الأمنيات لشخصيات ديزني الشهيرة على مر السنين، ومن المقرر عرض الفيلم في صالات السينما بتاريخ 22 نوفمبر 2023.

قصة فيلم Wish

وفيلم  Wish، هو عمل موسيقي كوميدي تدور أحداثه في مملكة روساس السحرية، حيث سنرى "آشا" ورفيقها ستار وهما يواجهان حاكم ظالم يُدعى الملك"ماغنييكو"، وذلك بهدف إنقاذ المجتمع منه، ومن المقرر عرض الفيلم في دور السينما بتاريخ 22 نوڤمبر من العام الجاري.

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