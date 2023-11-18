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رياضة

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم والقنوات الناقلة

فريق الكرة بنادي
فريق الكرة بنادي الزمالك، فيتو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره أبو سليم الليبي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويستضيف ستاد برج العرب بالإسكندرية، مباراة الزمالك أمام أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر لها يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري. 

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي يوم الأحد 26 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

 

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي 

تنقل مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، تدريباته عصر اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية. 

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في ستاد برج العرب بسبب انشغال إستاد القاهرة بتغير نجيلة الملعب في بداية الفترة الشتوية. 

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. 

طاقم حكام مباراة الزمالك وأبو سليم 

ويتكون طاقم التحكيم من محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا.

واختار " كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري.

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلًّا من ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الخميس، عقب المباراة الودية التي خاضها الأبيض أمس أمام توت عنخ آمون، وانتهت بفوز الزمالك بثنائية دون مقابل.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي نظيره الهلال الليبي  يوم الأحد المقبل، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادًا لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.

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