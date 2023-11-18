استشهاد أكثر من 50 فلسطينيا في قصف إسرائيلي لمدرسة تل الزعتر التي تأوي نازحي شمال غزة

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة حيث قصف بالمدفعية مدرسة تل الزعتر التي تأوي نازحي شمال قطاع غزة، مخلفا قتلى وجرحى.

وأفادت وسائل إعلام أن أكثر من 50 فلسطينيا استشهدوا عقب القصف الإسرائيلي لمدرسة نازحين في مدرسة في تل الزعتر شمال قطاع غزة.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية، فجر اليوم السبت، عدة شقق سكنية في مدينة حمد السكنية بخان يونس، ما أدى لمقتل نحو 26 مواطنا أغلبهم من الأطفال، وفق ما ذكرته وكالة "وفا".

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ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المستمر والمكثف على مختلف مناطق قطاع غزة في إطار عملياته العسكرية، وسط ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين الفلسطينيين إلى أكثر من 12 ألف قتيل غالبيتهم من الأطفال والنساء.

مجمع الشفاء الطبي

كما ذكرت مصادر طبية فلسطينية، اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي طلب منح الأطباء والمرضى والنازحين مدة ساعة لإخلاء مجمع الشفاء الطبي في غزة.

ويوجد بالمجمع الطبي الآلاف من المرضى والطواقم الطبية والنازحين من مناطق أخرى داخل المستشفى.

كارثة في مستشفى الشفاء

وأعلن مدير مستشفى الشفاء بغزة محمد أبو سلمية في اتصال مع "سكاي نيوز عربية"، الجمعة، وفاة كل المرضى في قسم العناية المركزة بالمستشفى، وبذلك بسبب الحصار الإسرائيلي على المجمع الطبي.

وقال أبو سلمية إن أكثر من 54 شخصا في العناية المركزة توفوا منذ بدء الحصار الإسرائيلي.

ونوه بأن السمة الوحيدة الآن في مستشفى الشفاء هي الموت، حيث لا يتوفر العلاج والماء والأكسجين في المستشفى، بسبب الحصار المفروض على المجمع الطبي منذ أكثر من أسبوع.