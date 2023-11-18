السبت 18 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

مجزرة جديدة في قصف مدفعي لمدرسة تل الزعتر التي تأوي نازحي شمال قطاع غزة

مجزة إسرائيلية جديدة
مجزة إسرائيلية جديدة في غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوقوع مجزرة جديدة في قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مدرسة تل الزعتر التي تأوي نازحي شمال قطاع غزة، مخلفا قتلى وجرحى. 

وقالت وزارة الداخلية بغزة: وصول أعداد من الشهداء إلى المستشفيات شمالي القطاع نتيجة مجازر ارتكبتها مدفعية الاحتلال.

مجزرة خان يونس

وتأتي المجزرة بعد ساعات من ارتكاب جيش الاحتلال لمجزرة أخرى في خان يونس حيث سقط 26 مدنيا أغلبهم من الأطفال، في قصف لطائرات إسرائيلية، فجر اليوم السبت، طال عدة شقق سكنية في مدينة خان يونس.

Advertisements

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية، قولها إن طائرات إسرائيلية شنت عدة غارات متتالية على شقق في مدينة حمد السكنية بخان يونس، ما أدى لمقتل 26 مواطنا أغلبهم من الأطفال، وإصابة العشرات.

وفي السياق ذاته، شنت طائرات إسرائيلية غارات كثيفة في محيط مستشفى الإندونيسي شمال غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف في المنطقة الشرقية.

وقصفت طائرات إسرائيلية مخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى لمقتل وإصابة عدد من المواطنين.

وجنوب القطاع، استهدفت طائرات إسرائيلية منزلا لعائلة أبو هلال بحي الجنينة شرق رفح، ما أدى لمقتل عدد من المواطنين نقلوا إلى مستشفى النجار.

وفي طوباس بالضفة الغربية، قال شاب وأصيب اثنان آخران، فجر اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في المدنية.

وذكرت مصادر في جمعية الهلال الأحمر لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن ثلاثة شبان أصيبوا بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية، وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة، وأعلن الأطباء عن وفاته فور وصوله المستشفى.

وكانت قوات إسرائيلية اقتحمت المدينة بأعداد كبيرة برفقة جرافة عسكرية، من الجهة الشرقية، وسط إطلاق نار كثيف، وتحليق لطائرات الاستطلاع المسيرة في أجواء المدينة، ونشرت القناصة على أسطح بعض البنايات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مدرسة تل الزعتر نازحين قطاع غزة قصف مدفعي إسرائيلي وزارة الداخلية بغزة جيش الاحتلال خان يونس

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

قبل الحكم عليه بساعات، تفاصيل سب مرتضي منصور لعمرو أديب بعبارات تمس الشرف والسمعة

إيمان فيلاني تتحدث عن سوء إيرادات فيلم The Marvels

4 إجراءات يجب اتخاذها لترشيد استهلاك المياه (إنفوجراف)

كل ما تريد معرفته عن قافلة المساعدات الإنسانية من صندوق تحيا مصر لأهالي غزة

جيش الاحتلال يطالب بإخلاء مستشفى الشفاء في غزة خلال ساعة واحدة

أسعار الأسماك اليوم السبت 18-11-2023 بالدقهلية

استشهاد أكثر من 50 فلسطينيا في قصف إسرائيلي لمدرسة تل الزعتر التي تأوي نازحي شمال غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

ارتداها في معركة واترلو، 650 ألف دولار سعر قبعة نابليون

هبوط يحبس الأنفاس لأول طائرة دريملاينر تصل القارة القطبية الجنوبية (فيديو)

بعد آبل، والت ديزني توقف إعلاناتها على "إكس" بسبب تصريحات ماسك عن اليهود

آبل توقف إعلاناتها على "إكس" بعد مزاعم ضد ماسك بمعاداة السامية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 18-11-2023

أسعار الجبس اليوم السبت 18-11-2023 في السوق المصري

ارتفاع سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم السبت 18-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

4 إجراءات يجب اتخاذها لترشيد استهلاك المياه (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 18 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 18 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 18 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية