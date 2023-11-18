السبت 18 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

إيمان فيلاني تتحدث عن سوء إيرادات فيلم The Marvels

إيمان فيلاني، فيتو
إيمان فيلاني، فيتو

THE MARVELS،  تحدثت الممثلة إيمان فيلاني، عن سوء إيرادات، أحدث افلامها السنمائية، The Marvels، في شباك التذاكر المحلي والعالمي.

إيمان فيلاني تتحدث عن سوء إيرادات فيلم The Marvels 

وقالت إيمان فيلاني، في تصريحات صحفية، عن فشل فيلم The Marvels،:"لا أريد التركيز على شيء ليس تحت سيطرتي، ما الفائدة؟ هذا تحت سيطرة بوب إيجر (رئيس شركة ديزني) لا علاقة لي به، أنا سعيدة بالمنتج النهائي، وقد استمتعت مع الأشخاص الذين أهتم بهم خلال صناعة الفيلم".

THE MARVELS يصبح أقل افتتاحية سينمائية لمارفل

حقق أحدث أعمال عالم مارفل للأبطال الخارقين، THE MARVELS، أكثر من 110,3 مليون دولار، كإيرادات بافتتاحية في أسبوع عرضه الأول عالميًا.

Advertisements

فيما حقق أحدث أفلام عالم للأبطال الخارقين، ‘THE MARVELS’، أكثر من 21,3 مليون دولار، كإيرادات افتتاحية يوم عرضه الأول محليًا (بالولايات المتحدة الأمريكية فقط)، ليصبح بذلك أقل افتتاحية يوم عرض أول محلي، في تاريخ عالم مارڤل السينمائي.

 طرحت استديوهات مارفل، يوم ١٠ نوفمبر، أحدث أفلامها السينمائية، THE MARVELS، للمشاهدة في صالات السينما في أمريكا، ومعظم دول العالم.

التريلر النهائي لفيلم The Marvels قبل ساعات من عرضه

 طرحت استديوهات مارفل، التريلر الدعائي النهائي، لأحدث أفلامها The Marvels، قبل ساعات من عرضه، حيث طرح الفيلم للمشاهدة في صالات السينما، بتاريخ ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣.

ووصلت مدة الإعلان الجديد للفيلم، إلى دقيقتين، تضمنت مشاهد مشوقة من أول فيلم نسائي، لاستديوهات مارفل.

تعرف على أسماء ضيوف الشرف في فيلم The Marvels

 كشفت تقارير صحفية، عن أسماء الأبطال الخارقين، المقرر ظهورهم كضيوف شرف في أحدث أفلام مارفل The Marvels، والذي عرض في صالات السينما، بتاريخ ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣

وذكرت التقارير، أن استديوهات مارفل اختارت كلا من: الممثل جوناثان ماجورز، والذي يجسد شخصية البطل الخارق Kang، والممثل جوش برولين، المشهور بشخصية Thanos، كما سيتضمن الفيلم ظهور، كيلسي جرامر، في دور TheBeast، وتيست طومبسون في شخصية Valkyrie، ليكونوا ضيوف الشرف في فيلمها الجديد The Marvels.

وأكدت التقارير الصحفية ظهور، أحد أعضاء فريق الـAvengers الأصليين، كمفاجأة خلال أحداث الفيلم.

 

إصدار أول مشهد رسمي من فيلم THE MARVELS 

طرحت استديوهات مارفل، أول مشهد رسمي من أحدث أفلامها، THE MARVELS، ووصلت مدة المشهد الذي طرحته، استديوهات مارفل، لدقيقة و١١ ثانية، تضمن قتالا بين بطلة الفيلم بري لارسون، وكائن فضائي.

أفيشات دعائية جديدة لفيلم THE MARVELS

وطرحت استديوهات مارفل، ملصقات دعائية جديدة للفيلم النسائي THE MARVELS، والذي عرض في صالات السينما بتاريخ 10 نوفمبر ٢٠٢٣.

Image
Image
Image
Image

مدة تشغيل فيلم THE MARVELS

وكشفت استديوهات مارفل عن مدة تشغيل فيلم ‘THE MARVELS’ النهائية، وهي ساعة و٤٥ دقيقة، وهو ما يجعله أقصر فيلم بتاريخ عالم مارڤل السينمائي.

ميزانية فيلم THE MARVELS

كما كشف تقرير لمجلة فوربس العالمية، أن الميزانية الحقيقية لفيلم  THE MARVELS، هي 270 مليون دولار، وليس 150 مليون دولار، كما نشرت مجلة "Vanity Fair" من قبل في تقرير لها.

وجاء ذلك بعد ساعات من تقرير لمجلة فاريتي، أن فيلم The Marvels، انضم لفيلم ANT-MAN، كأقل فيلمين، تكلفة في تاريخ عالم مارڤل السينمائي، حيث بلغت ميزانية فيلم “ذا مارفلز”، 150مليون دولار فقط.

تفاصيل فيلم The Marvels

وتدور أحداث فيلم The Marvels، حول ظهور شرير جديد، يستهدف تدمير كواكب الأرض، لتتعاون كابتن مارفل مع كامالا خان، ومونيكا رامبو، للعمل علي منعه، وإنقاذ الكوكب.

أبطال فيلم The Marvels

فيلم The Marvels، من بطولة، الممثلة الشهيرة، برى لارسون، وبارك سو جون، وإيمان فيلاني، وتيونا باريس، وماكينا جريس، ولاشانا لينش، وزوى اشتون، وجيما تشان، وصامويل جاكسون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

 

The Marvels ايرادات MARVELS فيلم The Marvels تفاصيل فيلم THE MARVELS مشاهدة فيلم The Marvels

مواد متعلقة

110.3 مليون دولار إيرادات فيلم THE MARVELS في شباك التذاكر العالمي

بـ 21,3 مليون دولار، THE MARVELS يصبح أقل افتتاحية سينمائية في مارفل

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

قبل الحكم عليه بساعات، تفاصيل سب مرتضي منصور لعمرو أديب بعبارات تمس الشرف والسمعة

إيمان فيلاني تتحدث عن سوء إيرادات فيلم The Marvels

4 إجراءات يجب اتخاذها لترشيد استهلاك المياه (إنفوجراف)

كل ما تريد معرفته عن قافلة المساعدات الإنسانية من صندوق تحيا مصر لأهالي غزة

جيش الاحتلال يطالب بإخلاء مستشفى الشفاء في غزة خلال ساعة واحدة

أسعار الأسماك اليوم السبت 18-11-2023 بالدقهلية

استشهاد أكثر من 50 فلسطينيا في قصف إسرائيلي لمدرسة تل الزعتر التي تأوي نازحي شمال غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

ارتداها في معركة واترلو، 650 ألف دولار سعر قبعة نابليون

هبوط يحبس الأنفاس لأول طائرة دريملاينر تصل القارة القطبية الجنوبية (فيديو)

بعد آبل، والت ديزني توقف إعلاناتها على "إكس" بسبب تصريحات ماسك عن اليهود

آبل توقف إعلاناتها على "إكس" بعد مزاعم ضد ماسك بمعاداة السامية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 18-11-2023

أسعار الجبس اليوم السبت 18-11-2023 في السوق المصري

ارتفاع سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم السبت 18-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

4 إجراءات يجب اتخاذها لترشيد استهلاك المياه (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 18 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 18 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 18 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية