السبت 18 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

بروناي وإندونيسيا وماليزيا يدعون إلى "هدنة فورية" في غزة

آثار الحرب في غزة،
آثار الحرب في غزة، فيتو

دعت بروناي وإندونيسيا وماليزيا، اليوم السبت، إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف العمليات القتالية في قطاع غزة.

 

وأضاف الدول الثلاث أنها تصدر بيانها لإعطاء صورة أفضل وأكثر إنصافا للمناقشات بشأن الوضع في غزة خلال اجتماع زعماء منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك).

وأكدت الدول الثلاث أن الحل العادل والدائم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يمكن تحقيقه إلا بالوسائل السلمية.

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