أمريكا تستخدم الفيتو ضد تعديل روسي في مجلس الأمن يدعو لوقف دائم لإطلاق النار

فشل مجلس الأمن الدولي في تبني تعديل روسي على مشروع القرار قدمته مالطا للمجلس بشأن التصعيد غزة، وبدل من الهدن الممتدة طالبت روسيا فى التعديل بتطبيق هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة، تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار.

هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة



وصوتت الولايات المتحدة فقط ضد القرار، فيما أيدته خمس دول، وامتنع تسعة أعضاء عن التصويت.



واقترحت موسكو بحسب، وكالة روسيا اليوم، تعديلا على قرار مالطا بشأن الصراع فى غزة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى هدنة إنسانية تؤدي إلى وقف إطلاق النار.

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تعديل مشروع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع مجلس الأمن، إن روسيا تقترح تعديل مشروع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة بالدعوة إلى هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف إطلاق النار.

وقال نيبنزيا: "نود أن نقترح تعديلا شفهيا للجزء التنفيذي من القرار.

ونقترح إضافة فقرة جديدة إليه بالمضمون التالي: "يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية".

ووافق مجلس الأمن على تبني مشروع قرار قدمته مالطا يدعو لهدن إنسانية عاجلة وممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة.

تصويت مجلس الأمن

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القرار، 12 صوتا مؤيدا، ولا يوجد أصوات معارضة، وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

وقالت مندوبة الولايات المتحدة بمجلس الأمن: "لم نصوت على مشروع القرار لأنه لم يحمل نصا يدين حركة حماس وما قامت به في السابع من أكتوبر الماضي، لكننا نؤيد الكثير من الأحكام التي وردت به، وندعو إلى إطلاق سراح الرهائن بمن فيهم 9 رهائن أمريكيين بدون شروط".

حق الفيتو



ويلزم أي قرار الحصول على تسعة أصوات على الأقل، وعدم استخدام الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض (الفيتو).



أزمة إنسانية مقلقة في غزة



من جانبها، قالت مندوبة مالطا لدى الأمم المتحدة: الأزمة الإنسانية في غزة مقلقة للغاية والمستشفيات في خطر شديد، وهناك حاجة ضرورية ملحة لحماية المدنيين ولا يمكننا تجاهل المخاطر التي يتعرض لها الأطفال والنساء هناك جراء القصف الإسرائيلي.

