تأثر أحمد العوضي أثناء حديثه عن والدته: غيابها خلاني ناشف وجمد قلبي (فيديو)

تأثر الفنان أحمد العوضي أثناء حديثه عن والدته وذلك أثناء استضافته ببرنامج حبر سري قائلًا: "غياب والدتي خلاني ناشف لأني اتربيت مع والدي وأخويا، وكنا ثلاثة رجالة في البيت وده جمد قلبي وأبوي قام بالدورين الأم والأب".

وتابع العوضي: "لكن ما زالت أفتقد أمي ومشاهدي مع سهير المرشدي كنت وكأني بتعامل فيها مع أمي وبعوض الأحاسيس اللي ناقصاني في الدراما".

برنامج حبر سري

وحل الليلة الفنان أحمد العوضي، ضيفًا مع الإعلامية أسما إبراهيم، في برنامج "حبر سري"، والذي يعرض على قناة "القاهرة والناس"، في تمام الساعة العاشرة مساءً، حيث كشف في هذه الحلقة العديد من التفاصيل في حياته الشخصية ومسيرته المهنية.

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أحمد العوضي ضيف أسما إبراهيم الليلة

وتحدث أحمد العوضي في هذه الحلقة عن علاقته بزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز وشائعات انفصالهم ومن المتسبب في انتشار هذه الشائعات بالإضافة إلى الكثير من الأمور في حياته المهنية والشخصية.