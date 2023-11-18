أحمد العوضي: تقديمي للأدوار الشعبية حاجة أفتخر بيها (فيديو)
قال الفنان أحمد العوضي أثناء استضافته ببرنامج حبر سري: "تقديمي للأدوار الشعبية حاجة أفتخر بيها وأول حاجة قدمتها كان دور شعبي وبفتخر إني من منطقة شعبية".
وأضاف: "وأقرب حاجة ليَّ الأدوار الشعبي لأنها شبهي، والدور الصعيدي أتعبني في تناول الدور الخاص بشخصية الكوماندا".
برنامج حبر سري
وحل الليلة الفنان أحمد العوضي، ضيفًا مع الإعلامية أسما إبراهيم، في برنامج "حبر سري"، والذي يعرض على قناة "القاهرة والناس"، في تمام الساعة العاشرة مساءً، حيث كشف في هذه الحلقة العديد من التفاصيل في حياته الشخصية ومسيرته المهنية.
أحمد العوضي ضيف أسما إبراهيم الليلة
وتحدث أحمد العوضي في هذه الحلقة عن علاقته بزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز وشائعات انفصالهم ومن المتسبب في انتشار هذه الشائعات بالإضافة إلى الكثير من الأمور في حياته المهنية والشخصية.
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