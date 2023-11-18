أحمد العوضي: لم أقتنع أن فيه فتاة تخوني (فيديو)

قال الفنان أحمد العوضي أثناء استضافته في برنامج حبر سري: "رفضت مسلسل نصيبي وقسمتك لأني لم أقتنع أن فيه فتاة تخوني ودا غلط مني لأني خلطت بين حياتي الشخصية والتمثيل، لكن لما عمرو محمود ياسين كلمني وأقنعني ووافقت".

وتابع: "قدمت الدور وكان وشه حلو عليَّ وربنا بييسر البني آدم لتتفيذ إرادته".

برنامج حبر سري

وحل الليلة الفنان أحمد العوضي، ضيفًا مع الإعلامية أسما إبراهيم، في برنامج "حبر سري"، الذي يعرض على قناة "القاهرة والناس"، في تمام الساعة العاشرة مساءً، حيث كشف في هذه الحلقة العديد من التفاصيل في حياته الشخصية ومسيرته المهنية.

Advertisements

أحمد العوضي ضيف أسما إبراهيم الليلة

وتحدث أحمد العوضي في هذه الحلقة عن علاقته بزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز وشائعات انفصالهم ومن المتسبب في انتشار هذه الشائعات بالإضافة إلى الكثير من الأمور في حياته المهنية والشخصية.