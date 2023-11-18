استمرار أنشطة أندية السكان بمراكز شباب محافظة البحيرة (صور)

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة (إدارة التدريب والمشروعات - تمكين الشباب) بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب وصندوق الأمم المتحدة للسكان مصر، ومؤسسة اتجاه تدريبات، أنشطة حملة 360، جلسة رياضية للتوعية عن تنظيم أسرة ضمن أنشطة أندية السكان وكذلك جلسة رياضية عن صحة المراهقين مركز شباب الصالحية بأبوحمص بالأمس بحضور عدد 30 مستفيد.

أنشطة أندية السكان بمحافظة البحيرة، فيتو

أنشطة أندية السكان بمحافظة البحيرة، فيتو

أنشطة أندية السكان بمحافظة البحيرة، فيتو

ويهدف المشروع إلى رفع الوعي بقضايا السكان من خلال مجموعة من الجلسات التفاعلية والفعاليات الرياضية وجلسات الاورجامي ويهدف التدريب إلى رفع الوعي المجتمعي بموضوعات الصحة الانجابية ومناقشة قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، صحة المراهقين، زواج الاطفال، تنظيم الاسرة وختان الاناث يقوم بتنفيذ الجلسات مجموعة من الكوادر الشبابية المتميزة التي قام المشروع بتدريبهم على المحتوى العلمي الخاص بالمشروع.

Advertisements

كما تقوم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة بتنفيذ عدد كبير من الدورات التدريبية بجميع مراكز المحافظة ومن ضمنها الورش التدريبية لتعليم الخياطة بالقرى الاكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظة والتي تهدف إلى تدريب المشاركين على الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة ومساعدة الشباب والفتيات والمرأة على اكتشاف مهاراتهم الابتكارية، واستغلال طاقاتهم وأفكارهم في إقامة مشروعات صغيرة ذات عائد مادي مناسب.

أنشطة أندية السكان بمحافظة البحيرة، فيتو

أنشطة أندية السكان بمحافظة البحيرة، فيتو

أنشطة أندية السكان بمحافظة البحيرة، فيتو



كما يهدف إلى صقل مهاراتهم وقدراتهم واكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع وتنشيطا لدورهم بمراكز الشباب، وللمشاركة بالأنشطة الرياضية المختلفة بالمحافظة.



و يذكر ان جميع هذه الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المديرية تأتي ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ونجوى صلاح وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب وإشراف ابراهيم خضر مدير مديرية الشباب والرياضة.

