الجمعة 17 نوفمبر 2023
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محافظات

رياضة البحيرة تنظيم ندوة حول القيم الأخلاقية وأهمية التطوع بأبوحمص (صور)

ندوة حول القيم الأخلاقية
ندوة حول القيم الأخلاقية وأهمية التطوع بالبحيرة، فيتو

نفذت مديرية الشباب بالبحيرة بالتعاون مع فريق مراكز شباب مصر ندوات تثقيفية بعنوان "القيم الأخلاقية والانتماء ودور التطوع فى تعزيز الهوية الوطنية"، وذلك بالأمس الخميس بعدد من المدارس بإدارة أبوحمص التعليمية، ويأتي ذلك ضمن التعاون المثمر بين مديرية الشباب والرياضة ومديرية التربية والتعليم بالبحيرة. 
 

ندوة حول القيم الأخلاقية وأهمية التطوع بالبحيرة، فيتو
ندوة حول القيم الأخلاقية وأهمية التطوع بالبحيرة، فيتو
ندوة حول القيم الأخلاقية وأهمية التطوع بالبحيرة، فيتو
ندوة حول القيم الأخلاقية وأهمية التطوع بالبحيرة، فيتو

وشهد اللقاء حضورًا قويًا من الشباب والفتيات والنشء من طلاب مدراس  شاكر فرج الثانوية بنين وأبوحمص الرسمية المتميزة للغات ومن أعضاء  فريق لجنة التدريب بفريق مراكز شباب مصر بالبحيرة.

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كما تقوم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة بتنفيذ عدد كبير من الدورات التدريبية بجميع مراكز المحافظة ومن ضمنها الورش التدريبية لتعليم الخياطة بالقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظة والتي تهدف إلى تدريب المشاركين على الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة ومساعدة الشباب والفتيات والمرأة على اكتشاف مهاراتهم الابتكارية، واستغلال طاقاتهم وأفكارهم في إقامة مشروعات صغيرة ذات عائد مادي مناسب.

ندوة حول القيم الأخلاقية وأهمية التطوع بالبحيرة، فيتو
ندوة حول القيم الأخلاقية وأهمية التطوع بالبحيرة، فيتو
ندوة حول القيم الأخلاقية وأهمية التطوع بالبحيرة، فيتو


كما يهدف إلى صقل مهاراتهم وقدراتهم واكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع وتنشيطا لدورهم بمراكز الشباب، وللمشاركة بالأنشطة الرياضية المختلفة بالمحافظة.

ويذكر أن جميع هذه الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المديرية تأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ونجوى صلاح وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب وإشراف إبراهيم خضر مدير مديرية الشباب والرياضة.

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رياضة البحيرة ندوة التطوع ابوحمص مديرية الشباب والرياضة مديرية التعليم بالبحيرة

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