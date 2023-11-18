السبت 18 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ الإسكندرية: الدولة عملت على تنفيذ مشروعات توسع عمراني لتوفير بدائل للشباب

اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فيتو

استعرض اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أبرز المشروعات القومية المنفذة، وأهمها: مشروع "تطوير ميدان محطة مصر" ومبنى محطة مصر التاريخي، والسوق الحضاري بميدان محطة مصر. ومشروع نفق وكباري السادات الذي ساهم في حل مشكلة مرورية مزمنة في الإسكندرية.

وأكد أن تطوير مبنى حلقة السمك هو مبنى تاريخي، وصل إلى مرحلة من الإهمال وكان آيلا للسقوط، ولكن الدولة بصدد إنهاء ترميمه وتطويره وفق أحدث النظم لخدمة أهالي الإسكندرية.

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كما تطرق المحافظ إلى مشروع الإستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية، موضحًا أننا بدأنا منذ العام الماضي في إنشاء شبكة صرف مياه أمطار منفصلة بالكامل عن شبكة الصرف الصحي، مشيرًا إلى أن المواطن السكندري بدأ يشعر بأن المشكلة بدأت تقل حدتها في المناطق التي تم تنفيذ شبكة صرف الأمطار بها. فضلًا عن مشروعات حماية شواطئ الإسكندرية التي تكلفت أكثر من ملياري جنيه.

وفي مجال التنمية السياحية، قال المحافظ إنه تم تطوير عدد من المتاحف والمقاصد السياحية، ومنها إعادة افتتاح المتحف اليوناني الروماني وتطوير المنطقة المحيطة به بالكامل، وكذلك متحف المجوهرات الملكية، وأعمال تطوير حدائق المنتزه.

وأشار الشريف إلى مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة، وأهمها منطقة غيط العنب التي تحولت إلى منطقة بشاير الخير، ومنطقة طلمبات المكس، التي كانت إحدى المناطق غير الآمنة ونجحت الدولة في إزالتها وبناء مكان بديل آمن.

هذا بالإضافة إلى قيام الدولة بتنفيذ مشروعات توسع عمراني لتوفير بدائل للشباب منها: مشروع مدينة مشارف بالعامرية والذي يضم حوالي 80 ألف وحدة إسكان متنوعة، لتناسب كافة احتياجات الأسر السكندرية بجميع مستوياتها، وتوفير مجتمع متكامل يضم كافة الخدمات، وأيضًا مشروع مدينة ضاحية راية والذي يضم حوالي 23 ألف وحدة سكنية، ومشروع صواري بعدد كبير أيضًا من الوحدات يخدم فئات متنوعة، وهذه المشروعات تمثل توسعًا لمدينة الإسكندرية.

وأشار اللواء محمد الشريف إلى أهم المشروعات التي تم تنفيذها في قطاع الطرق والمحاور المرورية بالإسكندرية، وتتمثل في مشروع محور المحمودية، ومشروع محور المشير أبو ذكري.

كما تم تنفيذ أعمال تطوير وتكريك بحيرة مريوط، والتي تمت بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية، لحماية الثروة السمكية ومضاعفتها، وتوفير فرص عمل للصيادين، فضلًا عن الشكل الحضاري لهذه البحيرات.

 

كما شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،  فعاليات مؤتمر "حكاية وطن" ما بين الرؤية والإنجاز، الذي ينظمه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ويأتي بالتوازي مع سلسلة من الحوارات الوطنية التي تعقدها الدولة المصرية مع جميع فئات المجتمع.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، واللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية الأسبق، والنائب إيهاب زكريا عطاالله منسق التحالف الوطني بالإسكندرية، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وممثلي بيت العائلة، ومؤسسات المجتمع المدني، ولفيف من القيادات الشعبية التنفيذية.

 

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الاسكندرية اللواء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية التحالف الوطني

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