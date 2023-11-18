السبت 18 نوفمبر 2023
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محافظات

مهرجانات رياضية ومعارض وحملات وبرامج في أسبوع الشباب والرياضة بالوادي الجديد

الشباب والرياضة بالوادي
الشباب والرياضة بالوادي الجديد، فيتو

أصدرت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادى الجديد، مساء الجمعة، تقريرها الأسبوعي، الذي يتضمن أهم أنشطة وبرامج قطاعي الشباب والرياضة، والتي تم تنفيذها خلال الأسبوع المنقضي من 11 نوفمبر حتى 17 نوفمبر 2023.

"البداية" واصلت مديرية الشباب والرياضة، الحملة القومية للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني تحت شعار قوتنا في وحدتنا بمركز التنمية الشبابية بقطاع الخارجة الموافق 16 نوفمبر2023،

ونظمت مديرية الشباب والرياضة، مهرجان رياضى للألعاب الشعبية بمراكز شباب الداخلة 16 نوفمبر 2023، مهرجان رياضي للألعاب الترويحية بقطاع الداخله الموافق 16 نوفمبر 2023، بالإضافة إلى مهرجان رياضى للألعاب الشعبية بمركز شباب مرزوق بقطاع بلاط 17 من نوفمبر 2023.

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كما نظمت الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية فى الانتخابات الرئاسية تحت شعار شارك الكلمة كلمتك، بمركز التنمية الشبابية بالداخلة الموافق 13 من نوفمبر 2023.
كما شملت ندوة سياسية عن الانتخابات الرئاسية بمركز شباب ناصر الموافق 16 نوفمبر 2023.

بالإضافة إلى، فعاليات برنامج تنميه المهارات الكشفيه لغير الكشفين م/ش/ السلام 16 نوفمبر 2023،،

وأطلقت مديريه الشباب والرياضه مسابقه القران الكريم بمركز شباب تنيده بقطاع بلاط الموافق 16 من نوفمبر 2023
انطلاق فعاليات  اللقاء الثانى للمؤتمر الوطنى للنشأ تحت شعار بناء جيل بمركز شباب باريس  الموافق 16 نوفمبر 2023.

حققت مديرية الشباب والرياضة بفوز الناشئين في كرة الطائرة بمركز التنمية الشبابية بقطاع الخارجة  الموافق 15 نوفمبر 2023.

حققت مديرية الشباب والرياضه بإتمام افتتاح مركز التأهيل قادرون باختلاف بقطاع الداخله 12 نوفمبر 2023.

وجاء بزيارة مؤسسة زايد العليا لذوي الهمم بدولة الامارات بمركز التنمية الشبابية بقطاع الخارجة الموافق 16 من نوفمبر 2023،،

نفذت مديريه الشباب والرياضه مكانه الإنسان فى الدين من الرواق الأزهرى بمركز شباب السلام بقطاع الخارجه الموافق11نوفمبر2023،،

وحققت مديريه الشباب والرياضه الموسم الثانى للمشروع القومى مراكز تدريب اللياقه البدنيه تحت شعار النسور الموافق11من نوفمبر2023،،

واختتمت مديريه الشباب والرياضه مبادره أنت الحياة لمؤسسه حياه كريمه بالتعاون مع الشباب والرياضه بمركز شباب بولاق بقطاع الخارجه الموافق11من نوفمبر2023،،

أطلقت الشباب والرياضه رحلات اعرف بلدك إلى مدينه شرم الشيخ الأبناء محافظه الوادى الجديد  الموافق 11 من نوفمبر 2023،، وشملت ندوه عن صحه المراه بمركز شباب غرب الموهوب بقطاع الداخله 11نوفمبر 2023.

فعاليات تدريب شعبه الزهرات ونادى العلوم بمركز شباب القصر بقطاع الداخله الموافق 16من نوفمبر 2023،

نفذت مديريه الشباب والرياضه،  معرض المنتجات الحرفيه والتراثية بمركز شباب بولاق بقطاع الخارجه الموافق 16من نوفمبر 2023، ومعرض المنتجات الحرفيه والتراثيه بمركز شباب البشندى بقطاع الداخله الموافق 16من نوفمبر2023،

حيث تفقد الاستاذ بهاء شوقى مدير عام الشباب والرياضه كل الانشطه والبرامج المطروحه من قبل وزاره الشباب والرياضه، أو ضمن خطط المراكز.

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