دارميان يعود إلى التهديف مع منتخب إيطاليا بعد غياب 8 سنوات

يورو 2024، نجح ماتيو دارميان الظهير الأيمن لمنتخب إيطاليا، في تسجيل الهدف الأول لمنتخب بلاده في مرمى مقدونيا الشمالية، التي أقيمت بملعب الأوليمبيكو، في إطار لقاءات الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لـ"يورو 2024".



وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن دارميان سجل هدفًا لإيطاليا بعد 2960 يومًا، من آخر هدف سجله مع الأزوري والذي أحرزه في 10 أكتوبر أول 2015، أي منذ أكثر من 8 سنوات.



وأضافت: "عبر تاريخ إيطاليا، كان فابيو كوالياريلا مهاجم المنتخب السابق، هو اللاعب الوحيد الذي انتظر فترة أطول للتسجيل ما بين الهدفين، حيث انتظر 3122 يومًا للتسجيل".



فاز منتخب إيطاليا على نظيره شمال مقدونيا بخماسية مقابل هدفين على ملعب "الأولمبيكو"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المجموعة الثالثة فى تصفيات يورو 2024.

وأحرز ماتيو دراميان الهدف الأول لمنتخب إيطاليا في الدقيقة 17، وأضاف فيدريكو كييزا الهدف الثاني 41 وعزز فوز ايطاليا بهدف ثالث من توقيعه مع نهاية الشوط الاول.

وأحرز هدف شمال مقدونيا ياني أتاناسوف في الدقيقة 52 وأحرز أيضًا هدفا ثانيا في الدقيقة 74.

وأحرز جياكومو راسبادوري في الدقيقة 81، وعزز ستيفان شعراوي فوز إيطاليا بعد احرازه هدف خامس لإيطاليا.

أعلن لوتشيانو سباليتي، المدير الفنى لمنتخب إيطاليا، عن التشكيل الرسمي لمواجهة ضيفه مقدونيا الشمالية، على ملعب "الأولمبيكو"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المجموعة الثالثة فى تصفيات يورو 2024.

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ويبدأ منتخب إيطاليا المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: دوناروما.

الدفاع: دارميان، جاتي، أتشيربي ودي ماركو.

الوسط: باريلا، جورجينيو وبونافينتورا.

الهجوم: بيراردي، راسبادوري وكييزا.

ويتواجد منتخب إيطاليا في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة في تصفيات يورو 2024، برصيد 10 نقاط حصدها من 3 انتصارات وتعادل وهزيمتين، بينما يتواجد منتخب مقدونيا الشمالية في المركز الرابع برصيد 7 نقاط حصدها من انتصارين وتعادل و3 هزائم، ويتصدر منتخب إنجلترا الترتيب برصيد 16 نقطة حاسمًا تأهله إلي البطولة القارية ومن خلفه أوكرانيا الوصيف برصيد 13 نقطة.



ويخوض منتخب الأزوري المباراة بحثًا عن الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل التأهل إلى أمم أوروبا 2024، خاصة بعد الخسارة في مباراته السابقة أمام منتخب إنجلترا بنتيجة 3 / 1 فى الجولة الماضية.



ويلعب المنتخب الإيطالي مباراة اليوم ضد مقدونيا الشمالية، بمخاوف كابوس نصف نهائي الملحق الأوروبي المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث نجح الأخير في هزيمة الأزوري بهدف نظيف، وحرمانه من التأهل لمونديال قطر الماضي، والذي توج به المنتخب الأرجنتيني.



وفي حالة خسارة المنتخب الإيطالي أمام مقدونيا الشمالية، وفوز أوكرانيا على لاتفيا بنفس الجولة سيتأهل الأوكران لنهائيات يورو 2024، وينتظر الأزوري الملحق الأوروبي المؤهل لليورو.



يذكر أن منتخب إيطاليا كان قد تعادل مع نظيره مقدونيا الشمالية بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات يورو 2024.