أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ مبادرة الأسعار

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية ضخ اللحوم السودانية والبرازيلية المجمدة داخل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مبادرة مجلس الوزراء لخفض الأسعار التي تشهد إقبالا كبيرًا من المواطنين.

وأكدت وزارة التموين مواصلة تأمين تعاقدات اللحوم من عدة مناشئ سواء جيبوتي أو السودان وأوغندا وكينيا والبرازيل، بالإضافة إلى استيراد نحو 50 ألف طن لحوم مجمدة من الهند.

أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية

وتقوم وزارة التموين بطرح اللحوم الطازجة السودانية بسعر 220 جنيهًا للكيلو.

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أما اللحوم المجمدة بسعر 160 جنيهًا للكيلو، والدواجن المجمدة بسعر 85 جنيهًا، بجانب أيضًا طرح كافة السلع الغذائية.

وأعلنت وزارة التموين أسعار الدواجن في مبادرة تخفيض الأسعار، حيث تبلغ سعر الدواجن البرازيلي مجمد 1 كيلو بـ 85 جنيهًا بدلًا من 115 جنيهًا، أما الدواجن محلي مجمد 1 كيلو بـ 105 جنيهات بدلًا من 125 جنيهًا.

أسعار السكر في مبادرة خفض الأسعار

وشهدت منافذ بيع السكر المشاركة ضمن مبادرة مجلس الوزراء لخفض الأسعار، إقبالا كبيرًا من المواطنين.

وتقوم وزارة التموين واتحاد الغرف التجارية بتوفير السكر بسعر 27 للكيلو في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

نصيب الفرد من السكر في مبادرة خفض الأسعار

وتقوم المنافذ بتخصيص 2 كيلو سكر لكل مواطن في المبادرة مع إمكانية زيادته لصالح الأسر التي تمتلك عددًا كبيرًا من الأفراد.

وتسهم المبادرة في إحداث توازن في السوق وتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية خاصة السكر والتي تشهد زيادة كبيرة في أسعارها لنقص المعروض.

حملات رقابية على منافذ مبادرة خفض الأسعار

وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين توجيهات لكافة المديريات بتكثيف الحملات الرقابية لضمان حصول المواطنين على السلع بالخصومات المعلنة، فضلًا عن مراقبة طباعة الحد الأقصى لسعر البيع على المنتج بالمبادرة من قبل المنتجين والعارضين.

ونجحت الدولة مؤخرًا في تطبيق منظومة خفض الأسعار تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وذلك بمشاركة واسعة من السلاسل التجارية ومنافذ القطاع الخاص وكذلك المجمعات الاستهلاكية.

وتواصل الدولة ممثلة في وزارة التموين جهودها لتوفير جميع أنواع السلع المدعمة المدرجة ضمن منظومة السلع التموينية، إضافة إلي سلع فارق نقاط الخبز التي تصرف بالمجان لصالح 64 مليون مواطن من أصحاب البطاقات، ما زاد من القوة الشرائية للمواطنين.

ضخ السكر بمنافذ التموين

من جانبه، قال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين، إن الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية تضخ ما بين 2000 إلى 3000 ‏طن سكر يوميًّا بمنافذ صرف السلع التموينية للمستفيدين ‏من الدعم.

وأشار إلى أن الكميات التي ‏تصرف للمواطنين على بطاقة الدعم من السكر وحصول المواطن على ‏متطلباته من السكر بمبادرة تخفيض الأسعار تساهم في تلبية احتياجات ‏الأسرة المصرية من هذه السلعة الهامة.