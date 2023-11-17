تعرف على نصيب الفرد من السكر في مبادرة خفض الأسعار

شهدت منافذ بيع السكر المشاركة ضمن مبادرة مجلس الوزراء لخفض الأسعار، إقبالا كبيرًا من المواطنين.

وتقوم وزارة التموين واتحاد الغرف التجارية بتوفير السكر بسعر 27 للكيلو في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

نصيب الفرد من السكر في مبادرة خفض الأسعار

وتقوم المنافذ بتخصيص 2 كيلو سكر لكل مواطن في المبادرة مع إمكانية زيادته لصالح الأسر التي تمتلك عددا كبيرا من الأفراد.

وتساهم المبادرة في إحداث توازن في السوق وتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية خاصة السكر والتي تشهد زيادة كبيرة في أسعارها لنقص المعروض.

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حملات رقابية على منافذ مبادرة خفض الأسعار

وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين توجيهات لكافة المديريات بتكثيف الحملات الرقابية لضمان حصول المواطنين على السلع بالخصومات المعلنة، فضلا عن مراقبة طباعة الحد الأقصى لسعر البيع على المنتج بالمبادرة من قبل المنتجين والعارضين.

ونجحت الدولة مؤخرًا في تطبيق منظومة خفض الأسعار تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وذلك بمشاركة واسعة من السلاسل التجارية ومنافذ القطاع الخاص وكذلك المجمعات الاستهلاكية.

وتواصل الدولة ممثلة في وزارة التموين جهودها لتوفير جميع أنواع السلع المدعمة المدرجة ضمن منظومة السلع التموينية، إضافة إلي سلع فارق نقاط الخبز التي تصرف بالمجان لصالح 64 مليون مواطن من أصحاب البطاقات، ما زاد من القوة الشرائية للمواطنين

ضخ السكر بمنافذ التموين

من جانبه، قال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين، إن الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية تضخ ما بين 2000 إلى 3000 ‏طن سكر يوميًا بمنافذ صرف السلع التموينية للمستفيدين ‏من الدعم.

وأشار إلى أن الكميات التي ‏تصرف للمواطنين على بطاقة الدعم من السكر وحصول المواطن على ‏متطلباته من السكر بمبادرة تخفيض الأسعار تساهم في تلبية احتياجات ‏الأسرة المصرية من هذه السلعة الهامة.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أسعار السلع في مبادرة تخفيض الأسعار، وذلك بعد قرار الوزارة بارتفاع عدد السلع الغذائية إلى 48 صنفاّ.

وجاءت قائمة أنواع السلع وأسعارها قبل وبعد التخفيض علي النحو التالي:

1 _ سكر أبيض 1 كيلو سعر المستهلك بعد التخفيض 27 جنيها مقابل سعر تراوح من 35 و40 جنيهًا قبل التخفيض

2 - زيت طعام خليط هدية 700مل بـ 34 جنيهًا بعد التخفيض مقابل 40 إلى 42 جنيهًا

3- زيت طعام خليط قلية 700مل بـ 34 جنيهًا بعد التخفيض مقابل سعر يتراوح من 40 إلى 42 جنيهًا

4 - زيت طعام خليط الممتاز 700مل بـ 34 جنيهًا بعد التخفيض بدلًا من سعر تراوح بين 40 و42 جنيهًا

5 - زيت طعام خليط هدية 1 لتر بـ 46 جنيهًا بدلًا من سعر تراوح بين 54 و56 جنيها

6 -زيت طعام خليط قلية ا لتر بـ 46 جنيهًا بدلًا من سعر تراوح بين 54 و56 جنيها

7 -زيت طعام خليط الممتاز 1 لتر بـ 46 جنيهًا بدلًا من سعر تراوح بين 54 و56 جنيها

8 - زيت سندباد 1 لتر بـ 42 جنيهاُ بدلًا من 52.5 جنيه

9 -زيت غالية 1 لتر بـ 38.5 بدلًا من 48 جنيها.

10 -زيت مرجانة 900 ملي 39.25 جنيهًا بدلًا من 49 جنيهًا.

11 – زيت مرجانة800 ملي بـ 32 جنيهًا بدلًا من 40 جنيه.

12 -زيت غالية 700 ملي بـ بـ 32 جنيهًا بدلًا من 40 جنيه.

13-حلوة زيت خليط700ملي بـ 34 جنيهًا بدلًا من 41 جنيهاَ.

14- حلوة زيت خليط1 لتر بـ 46 جنيهًا بدلًا من 53.5 جنيه

15- هنادي زيت خليط700ملي بـ 34 جنيهًا بدلًا من 41 جنيهًا

16 - هنادي زيت خليط 1 لتر بـ 46 جنيهًا بدلًا من 53.5 جنيه

17- عبور لاند جبنة 1كيلو لـ 56.5 جنيه بدلًا من 61.5 جنيه

18 - عبور لاند جبنة 500 جرام بـ 31.5 جنيه بدلًا من 33 جنيها

19- عبور لاند جبنة 250 جراما بـ 16.5 جنيه بدلًا من 18 جنيهًا

20 -عبور لاند جبنة 125 جراما بـ 9.5 جنيه بدلًا من 11 جنيها

21 - جبنة250 جرام زرقاء بـ 14 جنيهًا بدلًا من 15 جنيهًا

22- جبنة250جرام بلس بـ 15 جنيهًا بدلًا من 16 جنيهًا

23 - جبنة 500جرام بلس بـ 30 جنيه بدلًا 36 جنيهًا

24 – جنبه تتراباك 500 جرام بـ 25 جنيهًا بدلًا من 26.75 جنيه

25 - دومتي جبنة طعوم بلس 250 جرام بـ 15 مقابل 16 جنيهًا

26 - حليب بخيرة 500 جرام بـ 15.5 جنيه بدلًا من 17.5 جنيه

27 - حليب بخيرة 1 كيلو كامل الدسم بـ 29 جنيهًا بدلًا من 34 جنيها

28 - عبور لاند كامل الدسم كيس 500 ملي بـ 16 جنيهًا بدلًا من 17 جنيهًا

29 - عبور لاند كامل الدسم 1 لتر بـ 34.5 جنيه بدلًا من 35

30 - كيس حليب بشاير 500 كجم بـ 13جنيهًا بدلا من 15 جنيهًا

31- كيس حليب بشاير 1 لتر بـ 25 جنيهًا

32- مكرونة ستار 400 جرام بـ 8 جنيهات بدلًا من 10.5 جنيه

33- مكرونة ستار1 كيلو بـ 20 جنيه بدلًا من 23.5 جنيه

34- مكرونة كايرو 400 جرام بـ 6.7 جنيه بدلًا من 9.5

35- مكرونة كايرو1ك بـ 16.27 جنيه بدلًا من 22 جنيهًا

36- بساطة مكرونة 1 ك بـ 17.5 جنيه بدلًا من 20 جنيه

37- بساطة مكرونة350 جرام بـ 5.75 جنيه بدلًا من 7.5 جنيه

38 – دواجن برزيلي مجمد 1 كيلو بـ 85 جنيهًا بدلا من 115 جنيها

39 - دواجن محلي مجمد 1 كيلو بـ 105 جنيهات بدلًا من 125 جنيهًا

40- طبق بيض30بيضة بـ 125 جنيهًا بدلًا من 150 جنيهًا

41 - حبات فول معبأ500 جرام بـ 12 جنيهًا بدلًا من 15 جنيهًا

42 - حبات فول معبأ 1 كيلو بـ 20 جنيه بدلًا من 24.5 جنيه

43- حبه حبه عدس اصفر 500 جرام بـ 22 جنيهًا بدلًا من 30 جنيها

44- حبه حبه عدس اصفر1 كيلو بـ 36.5 بدلًا من 41.5 جنيه

45 - أرز بلدي عريض الحبة1كيلو بـ 22 جنيهًا بدلًا من 28 جنيهًا

46 – ارز مستورد 1 كيلو بـ 20 جنيه بدلًا من 25 جنيهًا

47- المطبخ1 كيلو ارز.. تراوح بين 22 و23 جنيهًا

48 - الريف1 كيلو أرز.. تراوح بين 22 و23 جنيهًا.