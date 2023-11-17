في يوم الطلاب العالمي، 6 نصائح من الصحة للحماية من الأمراض

وجهت وزارة الصحة نصائح في يوم الطلاب العالمي لتلاميذ المدارس للحماية من الأمراض واتباع طرق الوقاية والحماية وتطبيق الإجراءات الاحترازية تجنبا للإصابة باي عدوى.

نصائح من الصحة للحماية من الأمراض

وتضمنت أهم النصائح:



١- لا تلمس عينيك أو أنفك أو فمك بأيدي ملوثة



٢- استخدم المنديل أو منحنى الكوع عند العطس أو السعال



٣- اغسل يديك جيدا بالماء والصابون باستمرار



٤- تجنب الاتصال المباشر بالطلاب المرضى





٥- قم بتنظيف وتطهير الأسطح قبل لمسها



٦- ابقي في المنزل عند المرض حتى شفائك التام

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والسعال أو الكحة، أحد الأعراض التي تدل على الإصابة بالأمراض التنفسية ويخشى الكثير من الذين يتعرضون للإصابة بالسعال أن يكون مؤشر للإصابة بأحد الأمراض الخطيرة.

أسباب السعال

وقال الدكتور وجدي أمين مدير الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة أن أي مصاب بالسعال عليه التوجه للطبيب للكشف وأخذ التاريخ المرضي للمريض نظرًا لأن السعال له أسباب متعددة ويمكن أن تكون متعلقة بمرض ليس له علاقة بالجهاز التنفسي أو نتيجة تناول أدوية معينة

وتابع حديثه أن الأمراض التي يصاحبها عرض السعال منها حساسية الصدر والربو الشعبي والسدة الرئوية والأنفلونزا والدرن والالتهاب الرئوي والتليف الرئوي.

التاريخ المرضي

وأشار الي أن المريض عليه إبلاغ الطبيب التاريخ المرضي له وبناء عليه يتم إجراء الفحوصات اللازمة لتشخيص الإصابة سواء أشعة على الصدر أو أشعة مقطعية للتشخيص السليم للمرض، نظرًا لأن كل مرض له طريقة علاج مختلفة.

فيما وجه الدكتور وجدي أمين مدير عام إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة نصائح لأولياء الأمور قبل بدء موسم الدراسة للحماية من الأمراض التنفسية.

الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي

وأكد مدير عام الإدارة العامة لأمراض الصدرية لـ " فيتو" أن أمراض الجهاز التنفسي يمكن الوقاية منها باتباع الإجراءات الاحترازية، سواء غسل اليدين أو التباعد الاجتماعي أو ارتداء الكمامة.

وأشار إلي أن الجهاز التنفسى هو المدخل الرئيسي للجسم، ويمكن منع أي عدوى بكتيرية وفيروسية من خلال غسل الأيدي باستمرار عند لمس أي أسطح وأخذ التطعيمات المناسبة فى الموسم الخاص بها