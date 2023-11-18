السبت 18 نوفمبر 2023
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ملفات وحوارات

إيدي عند ربنا ونفسي أكون طبيبة.. قصة الطفلة جنة المولودة بدون ذراعين وتنجز مهامها بقدميها (صور)

الطفلة جنة محمد،
الطفلة جنة محمد، فيتو

 استطاعت الطفلة جنة محمد أن تجذب الأنظار لها خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتشار صورة لها وهي تكتب على السبورة في إحدى مدارس دمنهور بمحافظة البحيرة بقدميها وذلك لعدم قدرتها على الكتابة بالشكل الطبيعي لأنها مولودة بدون ذراعين.

الطفلة جنة محمد، فيتو
الطفلة جنة محمد، فيتو
الطفلة جنة محمد، فيتو

 وأكدت والدة جنة صاحبة الـ7 سنوات أنها ولدت بدون ذراعين بالرغم من عدم وجود أي أمراض وراثية من قبل ذويها، وتابعت أن أشقائها الثلاثة لم يعانوا من أي أمراض أو حالات مشابهة ولكن بالرغم من ذلك استطاعت جنة أن تتغلب على الأمر بالتحدي والإصرار.

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وأشارت أيضا إلى أن الأمر كان صعبا في بدايته لعدم قدرة الطفلة جنة على القيام بأي شئ من المهام الحياتية البسيطة ولكن بالتدريب والوقت، استطاعت أن تقوم بها باستخدام قدميها مثل شرب الماء والكتابة وغيرها.


كما أوضحت أن ابنتها تعرضت في البداية لبعض التنمر من زملائها بالمدرسة ولكن حاولت الأم تخفيف الأمر على ابنتها، وأيضا قامت بتوفير كافة السبل لمساعدتها وتهيئة كل ما يتعلق بها حتى بكرسي المدرسة المصنوع خصيصًا لها حتى يسهل عليها الكتابة عن طريق رفع قدميها في نفس  مستوى ذراعيها وتحريك القلم الخاص بها بأصابع قدميها بقدرة وتمكن.

الطفلة جنة محمد، فيتو
الطفلة جنة محمد، فيتو


كما أكدت الطفلة جنة أنها تقبلت الأمر من البداية رغم نظرات البعض ولكنها استطاعت أن تستخدم قدميها بديلا لذراعيها حتى تحقق أحلامها قائلة "حاولت اتخطى نظرات الناس ليا وهجتهد علشان أحقق حلمي وأكون  طبيبة أطفال في المستقبل ولما حد بيسألني على أيدي برد عند ربنا"

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