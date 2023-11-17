الجمعة 17 نوفمبر 2023
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سياسة

رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد الاحتفال بمئوية كنيسة الله بشبرا

رئيس الإنجيلية،فيتو
رئيس الإنجيلية،فيتو

 

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في فعاليات الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس كنيسة الله بشبرا، اليوم الجمعة

جاء ذلك  بحضور الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس اسطفانوس زكي، أمين عام رئاسة الطائفة الإنجيلية، والدكتور القس لطيف رمسيس، رئيس المجمع العام لكنائس الله، والقس منير رزق الله، راعي الكنيسة السابق، والقس مايكل مكرم، راعي الكنيسة، ومن الولايات المتحدة الأمريكية القس نيت تاتمان، منسق كنائس الله بأوروبا والشرق الأوسط، والقس جون جونسون، منسق أفريقيا، والقس شادي منير، راعي كنيسة ليك ماري، وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب، وقيادات الطائفة الإنجيلية من أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وعدد من القيادات الدينية والشعبية والسياسية والتنفيذية بالقاهرة.

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احتفال الكنيسة التاريخي

وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة لشعب كنيسة الله بشبرا وإلى السادة الضيوف، ورئيس مجمع كنائس الله وراعي الكنيسة، معربًا عن سعادته الكبيرة بمشاركة شعب كنيسة الله احتفال الكنيسة التاريخي اليوم متمنيًا دوام الخدمة المباركة لكلمة الله والكنيسة والمجتمع.

وخلال خطاب الحفل قال الدكتور القس أندريه زكي "احتفالنا اليوم بمرور مائة عام على تأسيس كنيسة الله في شبرا هو الاحتفال بتاريخ مجيد لخدمة مجيدة، وهو بداية حلم جديد وبداية التزام جديد، وسنة اليوبيل بالمفهوم الكتابي هي إنجاز وحرية وفرحة كبيرة، وهي فكرة عبقرية ترتبط بإعادة التوازن والالتزام، كما أن اليوبيل ارتبط بالسبت والسبت ارتبط بالراحة بعد الإنجاز".

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رئيس الطائفة الإنجيلية الطائفة الإنجيلية كنيسة الله بشبرا القس أندريه زكي الطائفة الإنجيلية بمصر

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