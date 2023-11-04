نقيب التشكيليين تكشف آخر تطورات أزمة تزوير توقيعها على كارنيهات عضويات ومستندات وهمية

أعلنت الدكتورة ريهام عمران، الأمين العام لنقابة الفنانين التشكيليين، صدور حكم قضائي في دعوتها التي اتهمت فيها أعضاء من النقابة بانتحال صفتها الرسمية وكذلك انتحال صفة أعضاء مجلس إدارة دون صفة أو انتخاب، والترويج بأنه هناك انتخابات جديدة مزمع عقدها خلال الأيام المقبلة.



وأكدت، قبل قليل، أن المحكمة حكمت بشطب العضويات الوهمية والمناصب الإدارية المزيفة داخل النقابة، بعدما قام البعض بتزوير كارنيهات وأوراق عضوية، وقام بعض الأعضاء غير ذي الصفة بانتحال صفتها والتوقيع عليها.

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وكانت الدكتورة ريهام عمران جددت تحذيرها حول ما يجري داخل ساحة النقابة، حيث كشفت أنه تم تزوير توقيعها على عدد من المستندات وكارنيهات النقابة الرسمية.



وقالت ريهام عمران في تصريح خاص لــ"فيتو": هناك عدة أحكام قضائية جديدة تصدر قريبا ضد بعض الأعضاء الذين انتحلوا صفتها، وإن هناك تحريك وتصعيد للعديد من الجهات، مؤكدة أنها أصدرت تحذيرا هاما بعد تزوير توقيعها على كارنيهات النقابة وانتحال صفتها الرسمية.

انتحال صفة أعضاء التشكيليين

وكانت د. ريهام نشرت عبر حسابها الشخصي بيانًا جاء فيه: تفاجأت بتزوير توقيعي على مستندات النقابة بطرق مختلفة في عدة جهات، وعليه يرجى الحذر من التعامل مع نقابة الفنانين التشكيليين، وخاصة في ظل تجميد كل حسابات النقابة بالبنوك ووجود وقائع تزوير وانتحالات صفة قيد التحقيق في الجهات المعنية، وصدور العديد من الأحكام القضائية والتي يتم تحديها من الخارجين على القانون، كما يرجى التكرم من بإخطاري بأي توقيع منسوب لي، ومن ثم إبلاغ الجهات المعنية.



وقبل أسابيع كشفت الدكتورة ريهام عمران، الأمين العام لنقابة الفنانين التشكيليين، وقوع عدة تجاوزات تخص عقد انتخابات على مقعد النقيب وأعضاء مجلس نقابة التشكيليين الجُدد.

وقالت في تصريح خاص لـ«فيتو»: إن الانتخابات المزمع عقدها خلال الأيام المقبلة لا وجود قانوني لها، في ظل استبعاد والتهاون فى عقد الجمعية العمومية الحقيقية للنقابة، وأن إعلان إجراء انتخابات فى ظل أزمة انتحال صفة بعض أعضاء الجمعية العمومية التي صُدرت أحكام قضائية ضدهم بمثابة المهزلة والتحدي للقوانين.

انتخابات نقابة التشكيليين 2023

وتابعت د. ريهام عمران: نقيبة التشكيليين تدعو لإجراء انتخابات دون الرجوع لي بصفتي أمينًا عامًّا، أو بالرجوع لأحد أعضاء عمومية النقابة، فجميعنا تفاجأنا بتدشينها إعلانات عبر المنصات الرقمية تدعو فيها لفتح أبواب الترشح دون وجه حق أو صفة.. فنحن المجلس لم تدعونا.

كما كشفت د. ريهام عمران لـ «فيتو» عن وثيقة الحكم القضائي الأول الصادر لصالح١٠ أعضاء مجلس إدارة ضد د. صفية القباني بوقف قرارها الباطل بعقد جمعية عمومية لانتخاب أعضاء مجلس إدارة.



وقام محامي النقيبة بعمل طعن على الحكم الصادر في ١٦ مارس ٢٠٢٢ لصالحنا بإلغاء قرار النقيبة الباطل بعقد جمعية عمومية لانتخاب أعضاء مجلس إدارة.. وحكمت المحكمة برفض طعن النقيبة.

واختتمت الأمين العام لنقابة التشكيليين حديثها بـ: أن على الفنانين الراغبين في الترشح لانتخابات يوليو الجاري مراجعة أعضاء الجمعية العمومية، وتحري الدقة فيما يُجرى في نقابة التشكيليين الآن من مهزلة حقيقية وانتحال صفة من البعض.. حتى لا يدفعوا ويستنفدوا رسوم بطاقات الترشح والإعلانات وفي الأخير ستكون الانتخابات باطلة وسيكون الفائزون أيضًا من الذين لا صفةً لهم.

نقابة التشكيليين

وكانت نقابة التشكيليين أعلنت إجراء انتخابات النقابات الفرعية للفنانين التشكيليين بالمنصورة والإسكندرية للدورة الجديدة يوم ٢٢-٧ -٢٠٢٣ وفتح باب الترشح لراغبي الترشح في مقر النقابة العامة بالقاهرة.

فيما يُفتح باب الترشح لانتخابات النقابة الفرعية بالإسكندرية يوم ٢٩-٧-٢٠٢٣ بمقر النقابة بالإسكندرية، وجاء فى إعلان النقابة أنه علي جميع أعضاء الجمعية العمومية الراغبين في خدمة المجتمع النقابي وتقديم إسهاماتهم في تطوير النقابة تقديم ترشيحاتهم.

وتابع البيان؛ ندعو جميع الأعضاء للمشاركة الفعَّالة في هذه العملية الديمقراطية الهامة. إن انتخابات المجلس الجديد ستلعب دورًا حاسمًا في تشكيل سياسات النقابة وتحقيق طموحات الأعضاء.. لذا، نأمل أن يكون هناك إقبال كبير على الترشح والمشاركة في عملية الاقتراع.