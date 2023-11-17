الجمعة 17 نوفمبر 2023
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محافظات

الشريف: المشروعات القومية غيرت شكل الحياة في الإسكندرية

اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،فيتو

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن الإسكندرية من المحافظات التى شهدت ولا تزال افتتاح العديد من المشروعات القومية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي كان لها تأثير كبير فى تغيير شكل الحياة بالمحافظة.

 

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الأول للأمانة العامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بالقاعة الكبرى بمكتبة الإسكندرية مساء اليوم الجمعة، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤، وإعلان تأييده لفترة رئاسية جديدة تحت عنوان "معا لاستكمال المسيرة من أجل الاستقرار والتنمية".

 

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وأضاف الشريف أن الإسكندرية، تمكنت بفضل المشروعات التنموية التي قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية ومنها بشائر الخير لتوفير ٣٠ ألف وحدة سكنية وتم شغل ٢٠ ألف وحدة سكنية وجار حاليا إنشاء ٨٠ ألف وحدة لتسكين أهالي المناطق العشوائيات التي توجد بالمدينة والتي بنيت على مدار ٤٠ سنة ماضية لتوفير الحياة الكريمة لهم.

 

وأوضح محافظ الإسكندرية أن هناك الكثير من المشروعات التى تمت افتتاحها والتى لها اهمية كبيرة والتى منها محور المحمودية الذي يربط شرق الإسكندرية بغربها كبديل لطريق الكورنيش، فضلا عن محور أبو ذكري للوصول إلى الساحل الشمالي في دقائق معدودة يستخدمه جميع المصريين. 

 

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الاسكندرية اللواء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية المشروعات القوميه

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