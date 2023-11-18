السبت 18 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

إجراء جديد ضد عاطل يستغل الأطفال في أعمال التسول ببولاق أبو العلا

تسول، فيتو
تسول، فيتو

استعجلت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، تحريات الأجهزة الأمنية بشأن عاطل يستغل الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض بمنطقة بولاق أبو العلا.

 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا بالقاهرة) باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض.

Advertisements


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (سلاح أبيض – مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي) وبصحبته 2 من الأطفال الأحداث، وبسؤالهما أقرا بقيام المتهم باستغلالهما في أعمال التسول والاستيلاء على متحصلاتهما على النحو المُشار إليه، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نيابة بولاق أبو العلا بولاق أبو العلا قطاع الشرطة قسم شرطة بولاق أبو العلا

مواد متعلقة

تطور جديد بشأن جثة سيدة عثر عليها متفحمة داخل شقتها في مصر الجديدة

حبس شاب أصاب طالبة وعامل بأحد شوارع دار السلام

حبس 3 أشخاص بحوزتهم بندقيتين وفرد خرطوش بالمرج (صور)

حبس عاطل متهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول ببولاق أبو العلا

3 دعاوى سب وقذف ضد مرتضى منصور، أبرز محاكمات المشاهير في أسبوع

السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية في حدائق الأهرام

حبس عاطلين لحيازتهما بودر واستروكس بالمعصرة

القبض على عاطل يستغل الأطفال في أعمال التسول ببولاق أبو العلا

الأكثر قراءة

وائل جسار يشدو بـ"غريبة الناس ومشيت خلاص" في حفل ليلة الدموع

أردوغان يفاجئ المستشار الألماني بالمسكوت عنه بسبب دعم بلاده لإسرائيل

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 18 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

بعد تدخل حازم إمام، مصدر باتحاد الكرة يكشف تطورات جديدة في أزمة ثلاثي المنتخب المستبعدين

أول صور من حفل زفاف نجل عمرو أديب

أصالة ووائل جسار يخطفان الأنظار بحفل ليلة الدموع 2 (صور)

أول تحرك من الجبلاية بعد عزوف الجماهير عن مباريات منتخب مصر

أحمد العوضي يعلن انفصاله عن ياسمين عبد العزيز فنيا، ما السبب؟

Advertisements

منوعات

المزيد

زخة شهب الأسديات تزين سماء الليلة وغدا

ميتا بتستثمر فلوسها في إبادة أهل غزة، ويجز يحذف فيسبوك وماسنجر

أحمد العوضي وخالد يوسف يشاركان في مظاهرات دعم القضية الفلسطينية بإيطاليا (صور)

معرض لتسويق منتجات الشباب الحرفية والتراثية ومهرجانات رياضية بمراكز شباب بالوادي الجديد

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 18 نوفمبر 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية في ختام التعاملات اليوم

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة

ارتفاع سعر السكر بالأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع سيراليون.. البرازيل ضد الأرجنتين.. بيراميدز ومازيمبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 18 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 18 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
استشهاد 26 فلسطينيا معظمهم أطفال وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على خان يونس بغزة