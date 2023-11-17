صحيفة عبرية: جيش الاحتلال يبلغ قطر رفضه صفقة إطلاق سراح 50 أسيرا

كشفت تقارير إعلامية عبرية اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغ الوسطاء القطريين رفضه المقترح الذي يتحدث عن إطلاق سراح 50 أسيرا دون أي تصنيف أو معايير.



صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل



وزعمت صحيفة يديعوت أحرونوت أن سلطة الاحتلال الإسرائيلية مستعدة للتحلي بالمرونة خلال أيام وقف إطلاق النار للسماح بالإفراج عن المزيد من الأسرى، ولكن من خلال التوصل إلى اتفاق يتم بموجبه إطلاق سراح ما لا يقل عن 70 إلى 80 أسيرا.

ووفقا لـ الصحيفة فمن المتوقع أن يصل مبعوث الرئيس بايدن، بريت ماكجورك، إلى قطر غدا لبحث الصفقة، وقد تم قبول الموقف الإسرائيلي برفض الاقتراح الحالي في المناقشة الليلية لمجلس وزراء الحرب الإسرائيليين.

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وفي السياق ذاته ذكر مصدر فلسطيني مطلع على مجريات الوساطة لإبرام صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس، قال في وقت سابق اليوم إن هناك "انفراجة" مؤخرا قد تؤدي إلى إعلان اتفاق خلال 48 ساعة.

ذكرت تقارير، اليوم الجمعة، عن قرب التوصل لاتفاق صفقة أسرى وشيكة بين إسرائيل وحماس من المدنيات الإسرائيليات والأطفال المختطفين، مقابل 50 من السيدات السجينات والأطفال في سجون إسرائيل، يشمل هدنة إدخال مساعدات.



وأضاف المصدر الذي تحدث لوكالة "أنباء العالم العربي"، لكنه طلب عدم التصريح باسمه، أن هناك بالفعل اتفاقا على صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس في إطار المساعي الرامية لإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ 6 أسابيع، لكنه أشار إلى أن صعوبة التواصل على الأرض بين حركة حماس وجهات فلسطينية أخرى تتسبب في تأخير الإعلان.

تفاصيل صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس



وقال: "هناك توافق بين حماس وإسرائيل على كل تفاصيل عملية التبادل، ويتبقى فقط إعلان موعد التنفيذ".

وشرح المصدر المقرب من المفاوضات كيف ستجرى الصفقة على وجه التحديد، فأشار إلى اتفاق على أن تفرج حماس أولا عن عدد من مزدوجي الجنسية وعمال أجانب، على أن يلي ذلك في اليوم التالي إطلاق سراح قسم من النساء والأطفال المحتجزين لدى الحركة.

وفي اليوم الثالث، تخلي حماس سبيل بقية النساء والأطفال، وتتعهد بتسليم قائمة بأسماء جميع المحتجزين من غير العسكريين الإسرائيليين.

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