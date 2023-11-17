الجمعة 17 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

مسيرة لعائلات الأسرى الإسرائيليين تتوجه نحو القدس للاحتجاج على سياسات الاحتلال

احتجاجات إسرائيل،
احتجاجات إسرائيل، فيتو

شاركت عائلات أسرى إسرائيليين مع آلاف المستوطنين في مسيرة باتجاه القدس، اليوم الجمعة، لتكثيف الضغوط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، لتأمين إطلاق سراح ذويهم بعد حوالي 6 أسابيع من احتجازهم على يد حركة المقاومة الفلسطينية حماس .

تظاهرات في القدس 

وبدأت المسيرة من تل أبيب قبل 3 أيام وتمتد حاليا لبضعة كيلومترات، وأغلقت الشرطة أجزاء من الطريق السريع الرئيس، بينما بدأ المتظاهرون في صعود التلال المؤدية إلى القدس.

ورفعوا صور أحبائهم ولوَّحوا بالأعلام الإسرائيلية وهتفوا: "لن نستسلم، نطالب بإطلاق سراح الرهائن!"

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ويعرقل الاحتلال الإسرائيلي، برئاسة حكومة بنيامين نتنياهو، جهود الإفراج عن الأسرى في صفقة تبادلية مع حركات المقاومة الفلسطينية من خلال الاستمرار في العدوان على أهالي غزة وقصف منازل المدنيين وحصار القطاع وهو ما يعرض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر والقتل تحت القصف الكثيف والعنيف.

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إسرائيل تل أبيب حركة حماس قطاع غزة نتنياهو

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