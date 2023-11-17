مسيرة لعائلات الأسرى الإسرائيليين تتوجه نحو القدس للاحتجاج على سياسات الاحتلال

شاركت عائلات أسرى إسرائيليين مع آلاف المستوطنين في مسيرة باتجاه القدس، اليوم الجمعة، لتكثيف الضغوط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، لتأمين إطلاق سراح ذويهم بعد حوالي 6 أسابيع من احتجازهم على يد حركة المقاومة الفلسطينية حماس .

تظاهرات في القدس

وبدأت المسيرة من تل أبيب قبل 3 أيام وتمتد حاليا لبضعة كيلومترات، وأغلقت الشرطة أجزاء من الطريق السريع الرئيس، بينما بدأ المتظاهرون في صعود التلال المؤدية إلى القدس.

ورفعوا صور أحبائهم ولوَّحوا بالأعلام الإسرائيلية وهتفوا: "لن نستسلم، نطالب بإطلاق سراح الرهائن!"

Advertisements

ويعرقل الاحتلال الإسرائيلي، برئاسة حكومة بنيامين نتنياهو، جهود الإفراج عن الأسرى في صفقة تبادلية مع حركات المقاومة الفلسطينية من خلال الاستمرار في العدوان على أهالي غزة وقصف منازل المدنيين وحصار القطاع وهو ما يعرض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر والقتل تحت القصف الكثيف والعنيف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



