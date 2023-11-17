وصول 45 مصابا من غزة إلى مصر عبر معبر رفح

العدوان الإسرائيلي على غزة، أفادت القاهرة الإخبارية، في تقرير لها اليوم الجمعة، بوصول نحو 45 مصابا من قطاع غزة للعلاج في مصر لتلقي العلاج اللازم.



دخول مصابين من غزة إلى مصر عبر معبر رفح

ويأتي ذلك بعد الإشادة التي لاقتها مصر من الأطراف الدولية والمنظمات الأممية على دورها الكبير في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.



ومن ضمن المواقف الإنسانية التي أظهرت الدعم المصري للشعب الفلسطيني، هو الاستجابة لنداء الطفل الغزاوي عبدالله كحيل، الذي وجه نداء للدولة المصرية لعلاج ساقه الذي تعرض للإصابة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة.

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الطفل عبدالله كحيل

واستقبلت وزارة الصحة المصرية الطفل عبدالله كحيل وقدمت لها العلاج اللازم في مستشفياتها، ولاقى متابعة من المسؤولين المصريين.



وفي وقت سابق من اليوم توجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إلى مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، للاطمئنان على حالة الطفل الفلسطيني «عبد الله الكحيل» الذي نقل من غزة إلى معبر رفح لاستكمال العلاج في مصر، بمستشفى معهد ناصر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أصر على الاطمئنان بنفسه على الحالة الصحية للطفل «عبد الله كحيل» في محاولة لرفع الروح المعنوية للطفل، مشيرا إلى أن الوزير يتابع الحالة الصحية للطفل، لحظة بلحظة، منذ صدور تكليفات فخامة الرئيس بنقله من قطاع غزة عبر معبر رفح إلى القاهرة.

وأضاف «عبد الغفار» أن الوزير اجتمع مع الفريق الطبي المعالج للطفل، واستمع إلى شرح مفصل عن حالته، موجها بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للطفل، وموافاته بخطة العلاج اليومية، كما اطمأن الوزير على توافر كافة الأجهزة والمستلزمات التي من شأنها المساهمة في نجاح خطة العلاج.

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