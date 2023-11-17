الجمعة 17 نوفمبر 2023
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محافظات

مؤتمر أورام جامعة الإسكندرية الـ 26 يوصي بتحديث وتطوير الاستراتيجية القومية لمكافحة السرطان

جلسة الاستراتيجية
جلسة "الاستراتيجية القومية لمكافحة الأورام فى مصر"،فيتو

عقدت، اليوم الجمعة، جلسة "الاستراتيجية القومية لمكافحة الأورام فى مصر"، ضمن فعاليات المؤتمر السادس والعشرون لقسم علاج الأورام بكلية الطب جامعة الإسكندرية، الذي يعقد بمكتبة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، حيث تمت مناقشة وضع السرطان فى مصر، وأوصت الجلسة بضرورة وضع خطة قومية لمكافحة الأورام، ووضع إستراتيجية مصرية لهذا الغرض.

 

وأشار الدكتور يسري رستم رئيس قسم علاج الأورام بطب الإسكندرية، عضو اللجنة العليا للأورام، إلى أنه تم التأكيد على ضرورة وجود إحصائيات صحيحة عن أعداد المرضى، وتحديد أنواع السرطان الموجودة فى مصر،  للتمهيد لوضع إستراتيجية متكاملة لمكافحة السرطان فى مصر ومن جميع مراكز ومستشفيات ومعاهد الأورام المنتشرة فى مصر، لمساعدة متخذى القرار فى وضع خطة واضحة لمكافحة السرطان.

 

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يذكر أن هذه الجلسة عقدت برئاسة الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى الأسبق، وشارك فيها الدكتور عمر شريف عمر أستاذ جراحة الأورام بطب قصر العينى، وكل من الدكتور خالد عبد الكريم، والدكتور محمد جميل، والدكتور أسامة الملط، والدكتورة علا خورشيد، أساتذة الأورام من مختلف الجامعات المصرية.

   

جدير بالذكر، أن المؤتمر عقد بمكتبة الاسكندرية على مدى 3 ايام، ويختتم أعماله مساء اليوم بمكتبة الإسكندرية، وناقش خلال جلساته سرطان الرئة وأحدث الأدوية لعلاج السرطان من العلاج المناعى والعلاج الموجه، كما استعرض الطرق الحديثة فى علاج سرطان الثدى، وأورام المثانة والبروستاتا، وأورام الكبد والقولون.

 

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