السبت 18 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

سعر اليورو بالبنك المركزي صباح اليوم السبت 18-11-2023

سعر اليورو اليوم،
سعر اليورو اليوم، فيتو

شهد سعر اليورو استقرارا ملحوظًا  أمام الجنيه المصري في البنك المركزي صباح اليوم السبت 18-11-2023.

وثبت سعر اليورو عند 33.43 جنيه للشراء 33.58 جنيه للبيع، وفقًا للتحديث الأخير الوارد عبر الموقع الإلكتروني لـ البنك المركزي المصري
 

أسعار العملات الأجنبية والعربية صباح اليوم السبت  

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية والعربية، فيتو 

 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري


سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 38.19 جنيه للشراء، و38.36 جنيه للبيع.

Advertisements

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري


سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.66 جنيه للشراء، و34.81 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري


سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري


سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

 

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري


وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.37 جنيه للشراء، و20.46 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري


وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 19.98 جنيه للشراء، و20.07 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري


وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.76 جنيه للشراء، و82.12 جنيه للبيع.

 

txt

البنك الدولي يعلن فوز مصر بجائزة تعزيز سياسات المنافسة لعام 2023

txt

البنك المركزي يرفع الحد الأقصى لتحويلات الأفراد عبر المحمول

 

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري


وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.07 جنيه للشراء، و80.42 جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري


وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.46 جنيه للشراء، و8.50 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري


وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.42 جنيه للشراء، و43.68 جنيه للبيع.

 

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري


وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اسعار العملات سعر اليورو البنك المركزى سعر اليورو اليوم

مواد متعلقة

كيف يتعامل البنك المركزي مع الأوراق النقدية التالفة التي لا تصلح للتداول

حسام هيبة: الاقتصاد المصري شهد طفرة في البنية التحتية خلال آخر 9 سنوات

البنك التجاري الدولي مصر يتصدر أسهم السوق الرئيسي المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع

البنك الفيدرالي الأمريكي يوضح حالات تثبيت أو رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة

الأكثر قراءة

يديعوت آحرونوت: إسرائيل رفضت صفقة تبادل الأسرى المحدثة مع حماس

اليوم، الحكم على مرتضى منصور بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب

هبوط يحبس الأنفاس لأول طائرة دريملاينر تصل القارة القطبية الجنوبية (فيديو)

أسعار الأسمنت اليوم السبت 18-11-2023 في الأسواق

تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة القديس مار جرجس الإسكندري

مواعيد مباريات اليوم السبت 18 - 11 - 2023 والقنوات الناقلة

حزب الله يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية قتالية بصاروخ أرض - جو عند الحدود اللبنانية

استمرار أنشطة أندية السكان بمراكز شباب محافظة البحيرة (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

هبوط يحبس الأنفاس لأول طائرة دريملاينر تصل القارة القطبية الجنوبية (فيديو)

بعد آبل، والت ديزني توقف إعلاناتها على "إكس" بسبب تصريحات ماسك عن اليهود

آبل توقف إعلاناتها على "إكس" بعد مزاعم ضد ماسك بمعاداة السامية

زخة شهب الأسديات تزين سماء الليلة وغدا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت اليوم السبت 18-11-2023 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم السبت 18-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الحديد اليوم السبت 18-11-2023 في الأسواق

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 18 نوفمبر 2023

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع سيراليون.. البرازيل ضد الأرجنتين.. بيراميدز ومازيمبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 18 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 18 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 18 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية