الجمعة 17 نوفمبر 2023
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محافظات

معرض لتسويق منتجات الشباب الحرفية والتراثية ومهرجانات رياضية بمراكز شباب بالوادي الجديد

مهرجان رياضي بالوادي
مهرجان رياضي بالوادي الجديد، فيتو

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، معرضًا لتسويق منتجات الشباب الحرفية والتراثية بمركز شباب بولاق التابع لقطاع الخارجة، حيث بدأ تسويق المنتجات على مدار يوم واحد للمعرض، بمشاركة 2 عارضين بمركز شباب بولاق بقطاع الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.  

وقال بهاء شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، في بيان له اليوم، إن المعرض يهدف إلى دعم الشباب من خلال قطاع المنتجات اليدوية وفتح سبل لتسويق منتجاتهم، وتوفير فرص عمل لهم من خلال تسويق منتجاتهم بالمعارض وتحقيق مصدر دخل لهم من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ووصولها إلى الأسواق وعرضها للمستهلكين. 

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 وأضاف «شوقي» أن المعرض يهدف إلى مساندة الشباب العاملين بالحرف اليدوية والبيئية وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية، ودعم وتشجيع المنتج المحلى خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية والعمل على تطويرها ودعمها، حيث يتم تنظيم معارض دورية بمراكز الشباب. 

 مهرجانات رياضية للألعاب الشعبية   

وعلى صعيد متصل، نفذ مركز شباب مرزوق بقطاع بلاط بمحافظة الوادي الجديد، مهرجان رياضى للألعاب الشعبية. 

وقد أكد مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن الهدف من هذا الدوري هو توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، لدى النشء، وقد انتهى المهرجان برسم البهجة والسرور والفرحة على وجوه أبنائنا.

وأشار شوقي، إلي التنفيذ ضمن خطة شهر نوفمبر بحضور عدد ٢٥ من النشء أعضاء المركز، وتم عمل عدة العاب للاطفال من بين سباق للجرى _ ولعبة الكراسى _ ولعبة البالونات وتوزيع الحافز على الأعضاء الفائزين.   

يذكر أن كافة الفعاليات الرياضية برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، بتوجيهات ومتابعة بهاء شوقى مدير عام الشباب والرياضة.

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