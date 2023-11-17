الجمعة 17 نوفمبر 2023
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محافظات

انطلاق مؤتمر المرشح الرئاسي عبد السند يمامة ببور سعيد (صور)

مؤتمر مرشح الرئاسة،
مؤتمر مرشح الرئاسة، فيتو

انطلق، منذ قليل، مؤتمر الدكتور عبدالسند يمامة المرشح الرئاسي في الانتخابات الرئاسية لمصر 2024، بمحافظة بورسعيد، بحضور مئات الوفديين

 

 وينظم المؤتمر اللجنة العامة لحزب الوفد ببورسعيد، وبإشراف رئيس اللجنة صفوت عبدالحميد والقيادي الوفدي المهندس حمدي قوطة.

مؤتمر مرشح الرئاسة، فيتو

ويقام المؤتمر في المركز الثقافي الكائن بحي الشرق في محافظة بورسعيد،  وجاء تحت راية احتفالات الوفد بعيد الجهاد.

مؤتمر مرشح الرئاسة،  فيتو

استعدادات مكثفة

وكانت الحملة الرسمية للدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، استعدت اليوم الجمعة، بنشر البنرات في المركز الثقافي بنطاق حي الشرق في محافظة بورسعيد، استعدادًا لإانطلاق المؤتمر الخاص بالمرشح مساءً.

 

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وحضر المؤتمر لفيف من أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد وكذلك أعضاء اللجنة في محافظة بورسعيد، والمئات من الوفديين في 5 محافظات.

مؤتمر مرشح الرئاسة،  فيتو

ومن المتوقع حضور عدد كبير من النواب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من أعضاء الهيئة العليا للحزب، وكذلك لجنة الوفد في محافظة بورسعيد، وعشرات الأعضاء والمؤيدين للمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة.

مؤتمر مرشح الرئاسة،  فيتو

مؤتمر رئيسي 
وأكدت حملة الدكتور عبد السند يمامة، أن مؤتمر بورسعيد واحد من المؤتمرات الرئيسية التي تنظمها حملة رئيس الوفد ويضم كل مدن القناة والشرقية ودمياط وبحضور نواب الحزب بمجلسي النواب والشيوخ وأعضاء الهيئة العليا ورؤساء اللجان بهذه المحافظات ومساعدو وقيادات الحزب، لدعم ومساندة مرشحها.

مؤتمر مرشح الرئاسة،  فيتو

ومن المقرر أن تعقد الحملة عدة مؤتمرات جماهيرية أخرى، وسوف يعقد مؤتمر حاشد في الثاني والعشرين من الشهر الجاري بمحافظة أسيوط، لاستعراض برنامجه بمحاوره المختلفة  على أهالي الصعيد، ثم ينطلق بعدها لحضور مؤتمر حاشد أيضًا في اليوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري بمحافظة الغربية، يعقبه في الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري مؤتمر جماهيري بمحافظة الإسكندرية، ليعود مجددا للقاهرة لعقد مؤتمر جديد بعد المؤتمر الدعائي الأول الذى نظمه داخل قر حزب الوفد الرئيسي، على أن يكون هذا المؤتمر الثاني في الثلاثين من نوفمبر الجاري، ليعقبه مؤتمر أخير في الرابع من شهر ديسمبر القادم بمحافظة الجيزة.
 

مؤتمر مرشح الرئاسة،  فيتو

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