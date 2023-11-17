الجمعة 17 نوفمبر 2023
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محافظات

حقيبة تدريبية لتعزيز الوعي المجتمعى لدى العاملين وطلاب المدارس بالوادي الجديد

تعليم الوادي الجديد،فيتو
تعليم الوادي الجديد،فيتو

أعلن المهندس سيد عبد العزيز، مدير عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، في بيان له اليوم الجمعة، التجهيز والاستعداد لتنفيذ حقيبة تدريبية لمديرى وطلاب المدارس، حول تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب ، في ضوء التحول الرقمي" بالتعاون بين إدارة التدريب بالمديرية والأكاديمية المهنية للمعلمين.

وأوضح سيد، أن البرنامج يستهدف مديري المدارس لجميع المراحل: معلم واحد، وأخصائي واحد من كل مدرسة، ورئيس مجلس أمناء الإدارة التعليمية، وأمين اتحاد الطلاب بالإدارة التعليمية لمدة 3 أيام، اعتبارا من  الأحد 19 حتى الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، لافتًا إلي أنه جرى تجهيز القاعات التدريبية لتنفيذ البرنامج، وإخطار الفئة المستهدفة بموعد ومكان تنفيذ البرنامج، فيما يحاضر التدريب مجموعة من المدربين المعتمدين ذوى الخبرات  من الأكاديمية المهنية للمعلمين.

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وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم الوادي الجديد، أن الحقيبة التدريبية تأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تلبية متطلبات التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات التي يفرضها التحول الرقمي، وبناء الإنسان المصري المتوازن الذي يتمتع بالوعي المجتمعي وقيم المواطنة ليسهم في بناء وطنه وتنمية مجتمعه.

وأشار سيد، إلي أماكن التدريب فى جميع الإدارات التعليمية.

_ إدارة الخارجة التعليمية بمقر  المركز الاستكشافي للعلوم

_ إدارة الداخلة  التعليمية بمقر  المركز الاستكشافي للعلوم 
_ إدارة  باريس التعليمية  في قاعة التدريب بالإدارة 
_إدارة  بلاط التعليمية مقر  قاعة التدريب بمدرسة بلاط الاعدادية
_ فيما يجري التدريب بإدارة الفرافرة التعليمية بمقر قاعة التدريب بديوان الإدارة وقاعة التدريب بمدرسة اللغات.

 

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