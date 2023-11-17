الجمعة 17 نوفمبر 2023
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محافظات

التحفظ على 227 حالة إشغال متنوع في حي شرق بالإسكندرية

حملات مفاجئة لإزالة
حملات مفاجئة لإزالة الإشغالات،فيتو

 قال اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق، إنه تم شن عدة حملات مفاجئة لإزالة الإشغالات ومتابعة مواعيد غلق المحال، تم خلالها المرور على شارع النصر والهيلتون بمنطقة جرين بلازا وإسماعيل سري والنجار بسموحة وشعراوي والإقبال بلوران وسيدي جابر وكليوباترا وشارع بورسعيد وكفر عبده وجليم، وأسفرت الحملة عن التحفظ على ٢٢٧ حالة إشغال متنوع وتحرير ٢٢ محضرا متنوعا بالأماكن التي تم المرور عليها.

 

وأصدر رئيس الحي شرق، تعليماته لكافة الإدارات المعنية بضرورة تكثيف الحملات المفاجئة، لمتابعة مواعيد الغلق طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء وإزالة كافة فروشات الباعة الجائلين ومصادرة معداتهم وإزالة إشغالات المحال التي تعوق حركة المرور والمارة، وفتح الطريق للمارة، تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف الحملات اليومية على المحال العامة والكافتيريات والمقاهي وإزالة الإشغالات التي تعوق حركة المرور والمواطنين وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتلبية احتياجاتهم وفرض الانضباط بالشارع السكندري

 

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 على الصعيد ذاته تم التشديد على كافة المحال بالمناطق التي تم بها الحملات بعدم مخالفة مواعيد الغلق وعدم وجود أي تعديات على الرصيف أو الطريق العام والالتزام بحدود محالهم وعدم السماح بتواجد أي باعة جائلين أمام محالهم، وإلا سيتم توقيع العقوبات والغرامات الفورية عليهم، والتأكيد على عدم  السماح بتكرار المخالفات مرة أخرى، وشدد على استمرار فرض الانضباط بالمناطق التي تتم بها الحملات والتمركز بها بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، جاء ذلك بحضور مدير إدارة إشغال الطريق ومعاوني الإدارة، ومدير إدارة رخص المحلات، ومسئولي الإيرادات.

 

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الاسكندرية اللواء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية حىشرق بالإسكندرية

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