السبت 18 نوفمبر 2023
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سياسة

تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة القديس مار جرجس الإسكندري

الكنيسة،فيتو
الكنيسة،فيتو

 تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديس مار جرجس الإسكندري.

قصة  القديس مار جرجس الإسكندري

استشهد القديس مار جرجس الإسكندري ابن أخت أرمانيوس والي الإسكندرية. كان والده تاجرًا، ولم يكن له ولد، سافر إلى اللدّ بفلسطين وتصادف عيد تكريس كنيسة الشهيد مار جرجس الروماني. فصلَّى إلى الله أن يرزقه ولدًا، فاستجاب الله وأنجب ولدًا ودعاه جرجس فأدبه بالآداب المسيحية.

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ولما توفي والداه، أبقاه خاله الوالي أرمانيوس عنده حتى بلغ الخامسة والعشرين من عمره وكان لخاله ابنة وحيدة، خرجت ذات يوم مع صاحباتها للنزهة، فشاهدت ديرًا خارج المدينة، وسمعت الرهبان يرتلون ويسبحون. فتأثرت مما سمعت وسألت القديس مار جرجس، فعرَّفها بالإيمان المسيحي، والدينونة، والعقاب والثواب، وعند عودتها إلى والدها عرَّفته أنها قد آمنت بالسيد المسيح فلاطفها ووعدها وتوعَّدها، ولما لم تُذعِن لرأيه أمر بقطع رأسها فنالت إكليل الشهادة.

وإذ عرف أن جرجس ابن أخته هو الذي أقنعها بالإيمان المسيحي، عذبه عذابًا شديدًا ثم أرسله إلى أنصنا ( أنصنا: هي بلدة الشيخ عبادة شرق ملوى محافظة المنيا)، فعذبه واليها وقطع رأسه فنال إكليل الشهادة.
 

وكان هناك شماس يُدعى صموئيل أخذ جسده المقدس ومضى به إلى منف ( منف: مدينة مصرية قديمة ورد ذكرها في الكتاب المقدس باسم نوف ( إش 19: 13 )، وسُميت في العصر اليوناني والروماني ممفيس - وتُسمى الآن ميت رهينة – مركز البدرشين وهي إحدى المدن الأثرية القديمة بمحافظة الجيزة)، فلما علمت زوجة الوالي أرمانيوس بذلك أرسلت فأخذت الجسد وضمته إلى جسد ابنتها الشهيدة بالإسكندرية.

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