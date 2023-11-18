اتحاد المقاولين يستعرض مطالبه واقتراحاته لقانون العمل الجديد

استعرض اتحاد مقاولي التشييد والبناء اقتراحاته ومطالبه من قانون العمل الجديد، وأبرزها وضع الضمانات التي توفر البيئة المناسبة لصاحب العمل ولا تحرم العامل من حقوقه وواجباته وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية للعامل.

ويعمل بقطاع التشييد والبناء 6 ملايين عامل في 25 ألف شركة، وتنتظر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورود مشروع قانون العمل الجديد، للبدء في مناقشته وإعداد تقرير بشأنه، لا سيما وأنه من التشريعات التي تعطلت لفترات طويلة.

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ويعود تاريخ قانون العمل الجديد، إلى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب في عام 2016، وحتى الآن لم ير النور.

أكد المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن قانون العمل الجديد ضم العديد من البنود الإيجابية التي تحسن العلاقة بين العامل وصاحب العمل وتسمح بتوفير بيئة عمل إيجابية، وتم عرضه على مجلس النواب وتمت الموافقة عليه مبدئيًا، مشيرًا إلى أن المقترحات التي طرحها اتحاد المقاولين تتضمن بنود جديدة تضمن للعمالة مؤكدا على حرص اتحاد المقاولين بشمول اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد على الضمانات التي توفر البيئة المناسبة لصاحب العمل ولا تحرم العامل من حقوقه وواجباته، بوضع آلية لتسجيل العامل الغير منتظم، خاصة وان الاتحاد سعى قبل ذلك بتسجيل كل عامل من خلال كارت ممغنط يتم استخدامه مع كل مشروع يشارك به إلا أن الفكرة ما زالت قيد التطوير.

وأضاف المهندس محمد سامي أن القانون الجديد سيضمن تحسين العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية بعد تلاشيه لسلبيات القوانين القديمة والتي أصبحت التناسب الواقع الحالي، خاصة وأنه يتم توفير الحماية الاجتماعية من تأمين اجتماعي وصحي ومعاش للعامل من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وكل ذلك سيكون دافع قوي للعمالة للالتحاق بسوق المقاولات والاستمرار بها.



وأكد هشام يسري الأمين العام لاتحاد مقاولي التشييد والبناء على ضرورة إلزام شركات المقاولات بتدريب العمالة لديها، لافتا إلى أن التدريب يحتاج لمنظومة متكاملة تضم المدرب والمدربين وتوفير كافة المحاور اللازمة لنجاح منظومة التدريب وحزمة تدريبة متكاملة.

وشدد على ضرورة تفعيل منظومة الرخصة المهنية حيث تكون هناك رخصة مهنية لأي عامل بالقطاع، وتفعيل آليات التعاون والتنسيق على تحقيق الهدف من تطوير مهارات العاملين بقطاع التشييد والبناء لإعدادهم لسوق العمل في الداخل والخارج.

ومن جانبه أكد ممدوح المرشدي عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء على أهمية إنشاء لجنة مشتركة بين اتحاد المقاولين ووزارة العمل لحل كل الإشكاليات العالقة فى القطاع والتعاون مع الوزارة لإيجاد حلول عملية لأزمات القطاع.

وأشار إلى ان القضية مسؤولية متكاملة بين وزارات التضامن الاجتماعي والصحة وليس العمل فقط، حيث لابد ان يكون هناك تأمين صحي واجتماعي للعمال بقطاع التشييد والبناء لافتًا إلى ان هيئة التأمينات الاجتماعية تحصل على حوالي 50 مليار جنيه من شركات المقاولات لصالح العمالة بالقطاع ولكن لا يتم الاستفادة منها بأي شكل.

وأوضح أن العامل لا يحتاج إلى التدريب فقط ولكن يحتاج إلى الرعاية والاهتمام صحيًّا واجتماعيًّا.