الجمعة 17 نوفمبر 2023
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محافظات

مطار العريش يستقبل طائرتين سعودية وكويتية تحملان مساعدات لغزة

مطار العريش،فيتو
مطار العريش،فيتو

استقبل مطار العريش الدولي بمحافظة شمال سيناء اليوم الجمعة طائرتي مساعدات سعودية وكويتية  تحمل عددا من المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة تمهيدا لتسليمها للهلال الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة

 

مطار العريش يستقبل طائرتين سعودية وكويتية تحمل مساعدات اغاثية لغزة 

 

 وأعلنت مصادر بالهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، أن السعودية أرسلت الطائرة السادسة وعلى متنها 3 سيارات إسعاف والثامنة عشر التي ترسلها الكويت إلى مطار العريش منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.  

 

وأشار إلى أن "إجمالي طائرات المساعدات التي وصلت إلى مطار العريش الدولى بلغت 136  طائرة من مختلف دول العالم، بحمولة وصلت لنحو 4700 طن من المساعدات المختلفة المقدمة من 31 دولة حول العالم، و14 منظمة دولية وعالمية وأممية".
 

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أكد مصدر فى الهلال الأحمر المصرى فى مطار العريش، أنه جاري إفراغ الطائرات من المساعدات الطبية والغذائية تمهيدا لنقلها الى مخازن الهلال الأحمر فى العريش، ومن ثم التجهيز لنقلها إلى معبر رفح البري، لتسليمها للهلال الأحمر الفلسطينى.
 

كان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني هما الجهتين الوحيدتين المسئولتين عن التنسيق لدخول المساعدات الي قطاع غزة.

 

ولفت المحافظ الي تخزين المساعدات التي تصل الي المحافظة في 7 مخازن مؤمنة، وفي أماكن وسيطة لسهولة نقلها الي معبر رفح البري، لافتا الي تخزين الأدوية التي تحتاج الي التبريد أو التجميد والتي وصلت علي متن 8 طائرات من دول ومنظمات في المخازن الاستراتيجية لمديرية الصحة بالمحافظة، مؤكدًا علي وجود عدة انساق لتخزين تلك الادوية وأن المخازن المحددة تكفي لأضعاف تلك الكميات.

 

قال المحافظ أنه خلال الحرب علي غزة في عام 2008 كان يتم إدخال من 60 إلى 80 شاحنة مساعدات، بينما في الحرب الحالية لا يوجد تدفق لشاحنات المعونات بسبب الإجراءات التنسيقية يفي احتياجات قطاع غزة.

 

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