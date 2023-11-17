شاب فلسطيني: الشعب المصري عظيم ولا أحد يحبنا في العالم بقدرهم (فيديو)

تعتبر مصر هي الداعم الأول والأقوى للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وأول من بادر بتقديم المساعدات إلى قطاع غزة، واستقبل الجرحي والمرضى الفلسطينيين لتقديم العلاج والرعاية الصحية لهم.



شاب فلسطيني يشكر في الشعب المصري



هذا ما أكده شاب فلسطيني من قطاع غزة، عندما توجه بالشكر والتحية إلى الشعب المصري قائلا:" الشعب المصري شعب عظيم ولا أتوقع أن يكون هناك أحد في العالم يحبنا قد الشعب المصري".

وجاء في فيديو نشره الشاب الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي:" شعب مصر شعب محترم ويحترمنا، والمواقف واضحة وظاهرة أنت كفلسطيني تشعر بها، أول ما يعرف أي شخص مصري أنك فلسطيني من غزة يفعل كل ما يمكن فعله ويشيلك فوق راسه".

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وأضاف الشاب الفلسطيني: "مثلا أروح عندي كشف دكتور بندفع الكشف يشوف لهجتنا مختلفة بيسأل انت من أين، بقوله من غزة راح يطلع للخارج وبيجيب ثمن الكشف ويقولي لا مش هاخده هذا أقل واجب لأهل فلسطين."



استقبال الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل



ويأتي ذلك بعد الإشادة التي لاقتها مصر من الأطراف الدولية والمنظمات الأممية على دورها الكبير في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.



ومن ضمن المواقف الإنسانية التي أظهرت الدعم المصري للشعب الفلسطيني، هو الاستجابة لنداء الطفل الغزاوي عبدالله كحيل، الذي وجه نداء للدولة المصرية لعلاج ساقه الذي تعرض للإصابة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة.



واستقبلت وزارة الصحة المصرية الطفل عبدالله كحيل وقدمت لها العلاج اللازم في مستشفياتها، ولاقى متابعة من المسؤولين المصريين.



وفي وقت سابق من اليوم توجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إلى مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، للاطمئنان على حالة الطفل الفلسطيني «عبد الله الكحيل» الذي نقل من غزة إلى معبر رفح لاستكمال العلاج في مصر، بمستشفى معهد ناصر، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أصر على الاطمئنان بنفسه على الحالة الصحية للطفل «عبد الله كحيل» في محاولة لرفع الروح المعنوية للطفل، مشيرا إلى أن الوزير يتابع الحالة الصحية للطفل، لحظة بلحظة، منذ صدور تكليفات فخامة الرئيس بنقله من قطاع غزة عبر معبر رفح إلى القاهرة.



وأضاف «عبد الغفار» أن الوزير اجتمع مع الفريق الطبي المعالج للطفل، واستمع إلى شرح مفصل عن حالته، موجها بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للطفل، وموافاته بخطة العلاج اليومية، كما اطمأن الوزير على توافر كافة الأجهزة والمستلزمات التي من شأنها المساهمة في نجاح خطة العلاج.



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