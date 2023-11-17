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اقتصاد

خبير: ارتفاع مؤشر أقوى 30 شركة بالبورصة المصرية في هذا التوقيت

نبيل فرج، فيتو
نبيل فرج، فيتو

قال نبيل فرج خبير أسواق المال لـ “فيتو”: المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ايجي إكس 30،  يسير في الاتجاه الصاعد على المدى الطويل بعد موجة تصحيحية استمرت لمدة أسبوعين حتى الآن منذ بداية شهر نوفمبر، حيث تخطى المؤشر المستوى 24000 نقطة بحركة تعاملات الأسبوع المنتهى بالبورصة المصرية، مشيرا إلى أن المؤشر الرئيسي سيستمر في الصعود  إلى المستوى 25000 بنهاية حركة تداولات العام الجاري.

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البورصة المصرية، فيتو 

 

حركة تعاملات الخميس بالبورصة المصرية 16 / 11 /2023

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات أمس الخميس، حيث بلغ عدد عمليات التداول بنهاية تعاملات الأسبوع 114 ألف حركة تداول، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.8% عند مستوى 24330 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.86% عند مستوى 29389 نقطة، وقفز مؤشر " إيجي إكس 30 للعائد الكلي " بنسبة 0.78%  عند مستوى 10337 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 097% عند مستوى 4879 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.25%  عند مستوى 7179 نقطة.

 

مؤشرات البورصة المصرية، فيتو 

 

حركة تعاملات البورصة المصرية الأربعاء 15 / 11/ 2023 

وارتفعت  مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء الموافق 15 / 11 / 2023، حيث بلغت عدد عمليات التداول 110 آلاف حركة تداول، كما ارتفع  مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 0.74 % عند مستوى 24.070.78 نقطة، واستقر مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان"  عند مستوى 28983 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% عند مستوى 10217 نقطة. 

 

 

البورصة المصرية، فيتو 

 

 

ماذا حدث في تداولات جلسة منتصف الأسبوع؟

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء الماضي، منتصف تعاملات الأسبوع وسجل رأس المال السوقي نحو 1.617 تريليون جنيه، لتربح نحو 3 مليارات جنيه. 

 وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% عند مستوى 23894 نقطة، واستقر مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان"  عند مستوى 28983 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% عند مستوى 10217 نقطة. 

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23%  عند مستوى 4802 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% عند مستوى 7027 نقطة.

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