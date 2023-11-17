الجمعة 17 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

دنيا سمير غانم تدعو لوالديها: اللهم في يوم الجمعة ارحمهم وأسعدهم

دلال عبد العزيز وسمير
دلال عبد العزيز وسمير غانم، فيتو

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة تجمع والدها سمير غانم ووالدتها دلال عبد العزيز وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

ودعت دنيا سمير غانم لوالديها  قائلة: "اللهم في يوم الجمعة ارحمهم وأسعدهم وأكرمهم بكرمك وعطائك ورحمتك واجعلهم مطمئنين الحال منعمين بجنتك.. الحمد لله رب العالمين، أسألكم الدعاء والفاتحة". 

دنيا سمير غانم

ونشرت الصفحة الرسمية لمنظمة "يونيسيف" عبر حسابها العربي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو لسفيرة النوايا الحسنة بالمنظمة الفنانة دنيا سمير غانم، حيث وجهت رسالة استغاثة لدعم ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بفلسطين.

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وتحدثت دنيا سمير غانم فى الفيديو قائلة: "أكتر من مليون طفل فى غزة عايشين فى رعب.. وحرمان من كل أساسيات الحياة، قلوبنا موجوعة عليهم لكن تعاطفنا لازم يكمل بمساهمتنا فى توفير المساعدات الإنسانية ليهم.. تبرعوا لأطفال غزة من خلال اليونسيف".

وعلقت “يونيسيف” على الفيديو: "رسالة من سفيرة النوايا الحسنة ليونيسف الفنانة دنيا سمير غانم.. في #غزة، مئات الأطفال اتقتلوا وآلاف أُصيبوا.. الوضع بجد كارثي وأقل حاجة ممكن نعملها إننا نتبرع لأطفال غزة من خلال يونيسف علشان توصلهم المساعدات الإنسانية".

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