الجمعة 17 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

الاحتفال بعيد الطفولة في مكتبة مصر الجديدة للطفل غدا السبت

مكتبة مصر الجديدة،
مكتبة مصر الجديدة، فيتو

تحتفل جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمي يومي السبت والإثنين القادمين، بعيد الطفولة في فعاليات ترسم على وجوه الأطفال البهجة والسرور، تنظمها الجمعية بمكتبة مصر الجديدة للطفل، إحدى المنصات الثقافية بالجمعية.

الاحتفال بعيد الطفولة

وقال نبيل حلمي رئيس جمعية مصر الجديدة، إن الاحتفال بعيد الطفولة يأتي متزامنا مع الاحتفالية العالمية بيوم الطفل التي تواكب يوم 20 نوفمبر، من كل عام، مضيفا أن احتفال هذا العام يتضمن حزمة محطات ثرية، وتعكس الاهتمام العام بفئة الأطفال كشريحة مهمة من المجتمع، فهم بناة الوطن، وحاملو المشاعل في المستقبل القريب.

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وأكد أن الاحتفال هذا العام يهدف إلى التركيز على الجوانب التثقيفية والمعرفية والترفيهية المفيدة للطفل، من خلال حزمة من الفعاليات المتنوعة ما بين مسرح العرائس والورش الفنية، لبث ثقافة المعرفة التجريبية والإبداعية والتحفيز لها.

الدكتور نبيل حلمي

وأوضح الدكتور نبيل حلمى، أن الجمعية تسعى من خلال الفعاليات إلى إكساب الطفل المشارك مع أسرته عددًا من المهارات الإبداعية والفنية والأدبية، ونشر ثقافة تعامل الأسرة مع الطفل، ومراعاة حقوقه التربوية والنفسية والاجتماعية، تنظم الاحتفالية بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

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الهيئة العامة لقصور الثقافة عيد الطفولة قصور الثقافة مكتبة مصر الجديدة للطفل مكتبة مصر الجديدة نبيل حلمي رئيس جمعية مصر الجديدة

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