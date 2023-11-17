اتحاد كتاب مصر والعرب ينظم وقفة تضامنية دعما لغزة غدا
ينظم اتحاد كتاب مصر بالتعاون مع الاتحادات العربية "اتحاد الأدباء والكتاب العرب" غدا في تمام الثانية عشر ظهرا بتوقيت القدس العربية وقفة تضامنية ودعما للأخوة الأشقاء في غزة.
اتحاد كتاب مصر
وأكد الدكتور علاء عبد الهادي رئيس مجلس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، أن هذه الوقفة، تعبيرا عن التضامن الكامل، من الكتاب والمفكرين والمثقفين في مصر والدول العربية الشقيقة والدول الصديقة في أوروبا، ضد جرائم الحرب، والانتهاكات الإنسانية، التي يمارسها المحتل الصهيوني فى قطاع غزة، وحرب الإبادة البشعة التى لم يعرف التاريخ الإنساني مثيلًا لها على مدار القرون الماضية.
الاجتماع الطارئ لاتحاد الأدباء
وشدد على أن الاجتماع الطارئ لاتحاد الأدباء والكتاب العرب الذي عقد مؤخرا في القاهرة، قرر عمل وقفة تضامنية الساعة الثانية عشرة، بتوقيت القدس غدا السبت، فى كل مقار الاتحادات العربية، وتلاوة البيان الخاص بدعم غزة بكل لغات العالم.
وقال: إن هذا البيان تم إرساله إلى السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، وإلى كل السفارات العربية والأجنبية والمنظمات الحقوقية والإنسانية فى مصر والدول العربية والأمم المتحدة، تعبيرا عن رفض المجازر الصهيونية التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني البطل، والتى تمثل عارا على المجتمع الدولى الصامت، على هذه الجرائم البشعة، والمطالبة بضرورة خضوع المنشآت النووية الإسرائيلية للتفتيش الدولى.
نقيب كتاب مصر
وأكد نقيب كتاب مصر، على الدعم الكامل للقيادة السياسية المصرية التى لم تدخر جهدا لدخول المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة، والاستماع بعين الرحمة لكل الاستغاثات الصادرة من اطفال غزة، والتوجيه باستكمال علاج الجرحى من الأطفال والنساء داخل أكبر المستشفيات فى مصر، مشيرا إلى أن هناك اعتصاما رمزيا لمدة ثلاثة أيام داخل مقار نقابة الكتاب والنقابات الفرعية بالمحافظات يبدأ من غدا السبت.
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