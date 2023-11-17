تقلبات جوية، الأرصاد تحذر من حالة الطقس الأسبوع المقبل

تبدأ حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية الأسبوع المقبل، يوم الأحد المقبل، على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد وسيناء، حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجات مئوية.

كما يكون هناك أمطار متفاوتة الشدة رعدية تكون غزيرة على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى تكون متوسطة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة والقاهرة الكبرى.

يسود طقس معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، على السواحل الشمالية، وجنوب سيناء مائلا للحرارة على جنوب الصعيد لطيف ليلا.

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ويكون هناك اضطراب بحركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، حيث يصل ارتفاع الامواج الى 4 متر وتصل سرعة الرياح على 60كم فى الساعة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة ليسود طقس معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف فى أول الليل مائل للبرودة في أخره على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد لطيفا على جنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على سيناء، لطيفا ليلا

طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس غائم القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئى على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على و

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)

جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة فى درجة حرارة الغلاف الجوى وهى:

اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس(مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء)

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها.

وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء