الجمعة 17 نوفمبر 2023
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محافظات

استقرار حالة الطقس بالأقصر والكبرى تسجل 31 درجة

استقرار حالة الطقس
استقرار حالة الطقس بالأقصر والكبرى تسجل 31 درجة، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بمحافظة الأقصر اليوم، حيث يسود المحافظة طقس معتدل نهارا، بارد ليلا، حيث سجلت درجات الحرارة انخفاض ملحوظ خلال ساعات النهار، التي وصلت 31 درجة مئوية نهارا، و17 درجة مئوية ليلا.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية استقرار الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، ليسود طقس معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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وأشارت الهيئة العامة للأرصاد إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية،وتوقعت الهيئة أن تصل إلى شمال الوجه البحري  يصاحبها سقوط الأمطار علي مناطق متفرقة.

وأعلنت الهيئة درجة الحرارة المتوقعة اليوم على بعض المحافظات، القاهرة 27 درجة، الإسكندرية 26 درجة، مطروح 25 درجة، وشرم الشيخ 30 درجة، وأسوان 31 درجة.

و حذرت هيئة الأرصاد من الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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