بيعته الشقة والعربية، كواليس استدراج سيدة لشاب واحتجازه في أكتوبر

أدلى المتهمون باستدراج شاب وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة وعقود بيع، وطلب مبلغ مالي لإطلاق سراحه في أكتوبر، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق.

وأقر المتهمين باستغلال ربة المنزل في استدراج الشاب لشقتها، وفور وصوله وجد باقي المتهمين وهددوه وأكرهوه على توقيع 10 إيصالات أمانة على بياض و3 عقود بيع فارغة البيانات و2 عقد بيع شقة، عقد بيع سيارة.

وكشفت التحقيقات، أن ربة المنزل استدرجت شاب لشقتها، وحال وصوله للشقة فوجئ بباقي المتهمين وبحوزة زوجها سلاح أبيض سنجة، وهددوه وأكرهوه على توقيع 10 إيصالات أمانة على بياض و3 عقود بيع فارغة البيانات و2 عقد بيع شقة، عقد بيع سيارة.

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القبض على المتهمين باستدراج شاب واحتجازه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 4 أشخاص بالجيزة لقيامهم باستدراج أحد الأشخاص وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة وعقود بيع، وطلب مبلغ مالي لإطلاق سراحه.

البداية كانت بورود بلاغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من عامل، بتلقيه اتصالا هاتفيا من صديقه مالك محل هواتف محمولة، مقيم بدائرة القسم، أخبره خلاله باحتجازه بشقة كائنة بدائرة القسم، وطلب منه إحضار مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وهي ربة منزل وزوجها مقيمان بالشقة محل البلاغ وآخران، وبرفقتهم المجني عليه، وبسؤال المجني عليه قرر بقيام ربة المنزل باستدراجه وحال وصوله للشقة فوجئ بباقي المتهمين وبحوزة زوجها سلاح أبيض سنجة، وهددوه وأكرهوه على توقيع 10 إيصالات أمانة على بياض و3 عقود بيع فارغة البيانات و2 عقد بيع شقة، عقد بيع سيارة.



وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن 10 إيصالات أمانة و3 عقود بيع مزيلة ببصمة وإمضاء المجني عليه والسلاح الأبيض وهو سنجة و2هاتف محمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية