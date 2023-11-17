الجمعة 17 نوفمبر 2023
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محافظات

جولات ميدانية لوكيل أوقاف الإسكندرية على المساجد (صور)

جولات ميدانية لوكيل
جولات ميدانية لوكيل أوقاف الإسكندرية على المساجد

قام الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية بجولة مرورية بدأت اليوم الجمعة وحتى الانتهاء من صلاة الجمعة والمرور على المساجد بالمحافظة 

وشملت الجولة عددا من مساجد إدارات (الجمرك - غرب - وسط - شرق - محرم بك) لمتابعة سير العمل بها والاطمئنان على الحالة العامة للمساجد والتأكد من إعداد المساجد وتنظيفها وتهيئتها على الوجه اللائق بضيوف الرحمن. 

وأكد الشيخ سلامة خلال جولته أن أشرف الأعمال قاطبة هي خدمة بيوت الله عز وجل والقيام على أمرها وتعهدها واعدادها لزوارها ومرتاديها هذا وقد أدى الأئمة خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان " التمسك بالأمل والاجتهاد في العمل وقت الأزمات". 
 

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وقال الشيخ سلامة إن المؤمن لابد وأن يكون دائم التفائل لأنه موصول بالله تبارك وتعالى وهذه الصلة تجعله دائم الاستبشار والتفائل والرضا لأنه يعلم أن جميع مقاديره بيد الله عز وجل وقد وجهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التبشير بالخير دائما وفي كل وقت فقال صلى الله عليه وسلم "بشروا ولا تنفروا".

وأكد أن المتدبر لكتاب الله عز وجل يجد أن كثير من آيات القرآن الكريم تدعون إلى التفاؤل في كل وقت حتى في وقت الأزمات والابتلاءات قال تعالى {وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَـٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (157)  } وكذلك حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على العمل وقت الأزمات والشدائد فقال "إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها" ليعلمنا ان ان الانسان لابد وأن يجد ويجتهد ويعمل في كل وقت وان يكون دائم التفاؤل بالخير ليحقق مراد الله عز وجل.

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الاسكندرية أوقاف الإسكندرية الشيخ سلامة عبد الرازق

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