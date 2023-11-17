فريد زهران يعقد مؤتمرًا جماهيريًا اليوم في الجيزة

تعقد حملة المرشح الرئاسي فريد زهران مؤتمرا جماهيريا اليوم في قرية أبورجوان القبلي مركز البدرشين بالجيزة.

مؤتمرات فريد زهران الجماهيرية

والمؤتمر اليوم ضمن سلسلة جولات المرشح الرئاسي فريد زهران في جميع أنحاء مصر، والتي يهدف منها إلى التواصل مع الشارع المصري، وعرض برنامجه الانتخابي، قبل أسابيع من بدء المعركة الرئاسية وتحديد رئيس المقبل.

كان فريد زهران المرشح الرئاسي قال إن النضال من أجل مجتمع ديمقراطي واجب على الجميع والانسحاب من المنافسة لا يساعد على ذلك مهما كانت العقبات والتحديات.

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وأكد المرشح الرئاسي، خلال المؤتمر الصحفي المخصص لعرض ملامح برنامجه الانتخابي، أن رئيس الجمهورية منصب سياسي في المقام الأول ولا يوجد عرف في العالم يرى منصب الرئاسة حكرا على العسكريين فقط باعتباره الأكفأ في قرار الحرب، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مدني وترشح باعتباره مواطنا مصريا مدنيا ونفس الأمر ينطبق عليه.

وأكد فريد زهران تأييده الكامل لصمود الشعب الفلسطيني، لافتا إلى دعمه أيضا للنظام المصري في جهود الإغاثة مشيدا برفض الرئيس السيسي جلب قوات حلف الناتو لحفظ الأمن في غزة، وأشار إلى ضرورة الإفراج عن المقبوض عليهم في مظاهرات دعم غزة، مضيفا: القبض عليهم أمر لا يصح.

من هو فريد زهران؟

يذكر أن فريد زهران من مواليد القاهرة 1957، وهو سياسي ومفكر اشتراكي ديمقراطي، وينتمي إلى عائلة سياسية كبيرة، فوالده سعد زهران ووالدته سميعة البرلسي أبرز قادة الحركة الطلابية في السبعينات، ومن قيادات الحركات الاحتجاجية والمعارضة الداعية للديمقراطية والعدل الاجتماعي في مصر من 1974 وحتى الآن.

بجانب ذلك فريد زهران هو أحد مؤسسي النشاط الأهلي، ويشغل منصب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بجانب كونه رئيس مجلس إدارة مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات.

كان فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قد أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية بعد تأييده من الهيئة العليا للحزب بنسبة 75% كما حصل فريد زهران على تزكية عشرين نائبا المطلوبة للترشح.

وتقدم فريد زهران بأوراقه للهيئة الوطنية للانتخابات واجتاز الكشف الطبي وجرى اعتماده مرشحا رئاسيا، واختار لاحقا “الشمس” رمزا انتخابيا ورقم 2 في كشوف الناخبين.