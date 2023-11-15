لحظة تدمير الاحتلال لمبنى المجلس التشريعي في غزة (فيديو)

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطع فيديو يزعم من خلاله أنه لعملية تفجير مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة الذي أعلن لواء جولاني السيطرة عليه مؤخرا.

مبني المجلس التشريعي في غزة

ونشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في وقت سابق صورة عبر منصة "إكس" تظهر جنودا إسرائيليين داخل مقر المجلس التشريعي في غزة حاملين علم الاحتلال الإسرائيلي.

كما نشر الصحفي الإسرائيلي إيتاي بلومينتال صحفي القناة 11 العبرية، صورة عبر منصة "إكس" تظهر استيلاء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مبنى الشرطة في غزة.

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وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيطر أمس الثلاثاء، على عدة مبان حكومية في مدينة غزة، بينها مقر المجلس التشريعي (البرلمان) ومقر جهاز الشرطة.

